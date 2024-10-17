"Тонкое послание": в логотипе Coca-Cola обнаружили "скрытый" смысл (фото)

Логотип Coca-Cola мгновенно узнают люди по всему миру. Однако в этом уже ставшим культовым дизайне есть тайное послание.

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Coca-Cola, один из самых известных брендов в мире, легко узнаваем по классической красной упаковке и белой закрученной надписи. И на протяжении многих лет, по мере того как Coca-Cola выпускала новые варианты своего напитка, известный логотип адаптировался к каждой новой версии, сохраняя при этом свой фирменный облик, пишет британское издание Express.

Бренды по всему миру стремятся к такой отличительности, во многом полагаясь на мощное воздействие и заметность своих логотипов.

"Бизнес не может игнорировать ценность, которую несет в себе отличный логотип. Он является связью между компанией и потенциальными клиентами, и то, что клиенты запомнят больше всего", — подчеркнул президент компании LOGO.com Ричард Лау, которая создает логотипы и стратегии брендинга.

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По его словам, элегантный хвостик "С" в стилизованной эмблеме Coca-Cola призван символизировать улыбку, подчеркивая направленность бренда на счастье и наслаждение.

"Это тонкое послание может остаться незамеченным, но оно подсознательно создает позитивную ассоциацию с брендом в умах потребителей", — рассказал эксперт.

Рецепт напитка был придуман фармацевтом из Атланты, доктором Джоном С. Пембертоном в мае 1886 года. Он принес кувшин нового продукта в аптеку Jacobs' Pharmacy, где его, попробовав, признали "превосходным" и выставили на продажу как газированный напиток по пять центов за стакан. Его бухгалтер Фрэнк Робинсон предложил название "Coca Cola", считая, что две буквы "С" будут хорошо смотреться в рекламе. И он же и написал название напитка, экспериментируя со шрифтом "спенсериан", распространенным в то время.

Рекламна кампанія Coca-Cola Фото: facebook.com/TheCocaColaCoUA

Логотип претерпевал различные трансформации и переделки до конца 1960-х годов. И в 1969 году была представлена ​​мгновенно узнаваемая версия, известная и любимая по сей день.

Напомним, Фокус писал, что логотип Apple — один из самых узнаваемых в мире. Его дизайнер Роб Янофф рассказал, что Стив Джобс поставил задачу "не делать его милым".

Также мы рассказывали, что старейший в мире неизменный бренд поменял свой логотип впервые за 140 лет, сделав его более мрачным.