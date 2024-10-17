"Тонке послання": у логотипі Coca-Cola виявили "прихований" сенс (фото)

Логотип Coca-Cola миттєво впізнають люди по всьому світу. Однак у цьому дизайні, що вже став культовим, є таємне послання.

Related video

Coca-Cola, один з найвідоміших брендів у світі, легко впізнаваний за класичною червоною упаковкою і білим закрученим написом. І протягом багатьох років, у міру того як Coca-Cola випускала нові варіанти свого напою, відомий логотип адаптувався до кожної нової версії, зберігаючи при цьому свій фірмовий вигляд, пише британське видання Express.

Бренди по всьому світу прагнуть такої відмінності, багато в чому покладаючись на потужний вплив і помітність своїх логотипів.

"Бізнес не може ігнорувати цінність, яку несе в собі відмінний логотип. Він є зв'язком між компанією та потенційними клієнтами, і те, що клієнти запам'ятають найбільше", — наголосив президент компанії LOGO.com Річард Лау, яка створює логотипи та стратегії брендингу.

Важливо

Жодної води: чоловік стверджує, що протягом 50 років не пив нічого, крім Coca-Cola

За його словами, елегантний хвостик "С" у стилізованій емблемі Coca-Cola покликаний символізувати посмішку, підкреслюючи спрямованість бренду на щастя і насолоду.

"Це тонке послання може залишитися непоміченим, але воно підсвідомо створює позитивну асоціацію з брендом в умах споживачів", — розповів експерт.

Рецепт напою придумав фармацевт з Атланти, доктором Джоном С. Пембертоном у травні 1886 року. Він приніс глечик нового продукту в аптеку Jacobs' Pharmacy, де його, спробувавши, визнали "чудовим" і виставили на продаж як газований напій по п'ять центів за склянку. Його бухгалтер Френк Робінсон запропонував назву "Coca Cola", вважаючи, що дві літери "С" матимуть гарний вигляд у рекламі. І він же й написав назву напою, експериментуючи зі шрифтом "спенсеріан", поширеним на той час.

Рекламна кампанія Coca-Cola Фото: facebook.com/TheCocaColaCoUA

Логотип зазнавав різних трансформацій і перероблення до кінця 1960-х років. І 1969 року було представлено миттєво впізнавану версію, відому й улюблену донині.

Нагадаємо, Фокус писав, що логотип Apple — один із найбільш упізнаваних у світі. Його дизайнер Роб Янофф розповів, що Стів Джобс поставив завдання "не робити його милим".

Також ми розповідали, що найстаріший у світі незмінний бренд змінив свій логотип уперше за 140 років, зробивши його більш похмурим.