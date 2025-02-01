Привіт з 90-х: дорослі діти здивували батьків смішним подарунком на річницю весілля (фото)

Ван Хаутен вирішила зафільмувати момент вручення подарунка мамі й татові та їхню неймовірну реакцію. Це відео вона опублікувала у соціальних мережах.

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У мережі завірусився неймовірний подарунок, який уже дорослі діти зробили батькам на 50-ту річницю їхнього весілля. Тавнія Ван Хаутен, модельєр з Каліфорнії (США), зібралася зі своїм братом та сестрами, щоб відтворити культову фотосесію початку 90-х, а потім презентувати знімок на свято своїм батькам, Ріку і Деббі.

"Оригінальна фотографія зроблена аж 34 роки тому, на ній я з братом Джейсоном і сестрами — Джорін, Тауні та Кімберлі у віці 5, 9, 14 і 16 років (зараз їм 49, 47, 42 і 37 відповідно). Всі були одягнені за модою 80-х", — розповіла Ван Хаутен в інтерв'ю журналу Newsweek.

Подарунок батькам

Жінка додає, що всі вони дуже плідно попрацювали разом над пошиттям дорослих версій свого дитячого вбрання.

Ван Хаутен вирішила зафільмувати момент вручення подарунка мамі й татові та їхню неймовірну реакцію. Це відео вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши з моменту публікації майже 1 мільйон переглядів.

Реакція батьків на подарунок від дітей Фото: TikTok

У кадрі мати Тавнії розгортає папір, щоб дістати звідти фоторамку, і миттєво вибухає сміхом, тим часом Рік не зміг відразу зорієнтуватися, що він бачить, але потім також починає реготати.

"Ми додали лакований чубчик, великі банти й навіть зафарбували сестрі один зуб, щоб підкреслити її знакову прогалину того часу. Коли тато побачив світлину, то був шокований", — додає Ван Хаутен.

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США) був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

А от одинока Дженна Карр, відпочиваючи в Португалії, зайшла в застосунок для знайомств Tinder і отримала значно більше, аніж очікувала. Вона шукала веселу компанію на вечір, а натомість знайшла кохання всього життя. Тепер вона має чоловіка та двоє дітей, з якими подорожує світом.