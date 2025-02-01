Привет из 90-х: взрослые дети удивили родителей смешным подарком на годовщину свадьбы (фото)

Ван Хаутен решила заснять момент вручения подарка маме и папе и их невероятную реакцию. Это видео она опубликовала в социальных сетях.

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В сети завирусился невероятный подарок, который уже взрослые дети сделали родителям на 50-ю годовщину их свадьбы. Тавния Ван Хаутен, модельер из Калифорнии (США), собралась со своим братом и сестрами, чтобы повторить культовую фотосессию начала 90-х, а затем презентовать снимок на праздник своим родителям, Рику и Дебби.

"Оригинальная фотография сделана аж 34 года назад, на ней я с братом Джейсоном и сестрами — Джарин, Тауни и Кимберли в возрасте 5, 9, 14 и 16 лет (сейчас им 49, 47, 42 и 37 соответственно). Все были одеты по моде 80-х", — рассказала Ван Хаутен в интервью журналу Newsweek.

Подарок родителям

Женщина добавляет, что все они очень хорошо поработали над пошивом взрослых версий своего детского наряда.

Ван Хаутен решила заснять момент вручения подарка маме и папе и их невероятную реакцию. Это видео она опубликовала на своей странице в TikTok, собрав с момента публикации почти 1 миллион просмотров.

Реакция родителей на подарок от детей Фото: TikTok

В кадре мать Тавнии разворачивает бумагу, чтобы достать оттуда фоторамку, и мгновенно начинает смеяться, тем временем Рик не смог сразу сориентироваться, что он видит, но потом также начинает хохотать.

"Мы добавили лакированную челку, большие банты и даже закрасили сестре один зуб, чтобы подчеркнуть ее знаковый пробел того времени. Когда папа увидел фотографию, то был шокирован", — добавляет Ван Хаутен.

Напомним, ранее отец двоих детей из Нью-Йорка (США) был ошеломлен, получив записку от соседа, с которым они никогда раньше не общались. Когда мужчина подошел к двери, то увидел кое-что неожиданное: конверт с надписью "Счастливого Рождества" на внешней стороне и 200 долларами внутри.

А вот одинокая Дженна Карр, отдыхая в Португалии, зашла в приложение для знакомств Tinder и получила гораздо больше, чем ожидала. Она искала веселую компанию на вечер, а взамен нашла любовь всей жизни. Теперь она имеет мужа и двое детей, с которыми путешествует по миру.