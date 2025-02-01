"Приносить у жертву": мати оніміла, побачивши, чим граються її маленькі доньки (відео)

Користувачам мережі дуже сподобався жарт та нестандартне мислення дівчинки. Цей ролик миттєво став вірусним й залетів у тренди.

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Індія Топліс з Великої Британії оніміла від шоку, коли зайшла у кімнату, щоб перевірити, чим займаються її діти. Жінка помітила, як старша донька "приносить у жертву" молодшу. Про цей курйозний випадок вона розповіла у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

Насправді цей ролик не має нічого спільного з чаклунством, а радше слугує демонстрацією особливого зв'язку між двома сестрами, яким 4 і 2 роки відповідно.

Цікава гра

"Моя старша донька зараз вчиться зображувати фігури. Вона покликала мене, щоб показати коло, яке склала зі світлодіодних свічок", — розповіла Топліс з Ноттінгема (Велика Британія) в інтерв'ю журналу Newsweek.

За її словами, дівчинка дуже зраділа й почала бігати навколо.

Дівчатка вигадали цікаву гру Фото: TikTok

"Я записала це на відео, бо воно таке кумедне і багатьом дорослим нагадало сцени з чаклунського серіалу. Насправді це невинна забава, якою я хотіла поділитися з підписниками", — каже мати.

Індія опублікувала відео з підписом: "Побачила, як моя старша принесла в жертву свою сестру". Нижче вона додала: "Не знаю, яких богів тут викликають. Боюся дізнатися".

Реакція глядачів

Ролик миттєво став вірусним й залетів у тренди. Наразі його переглянуто понад 2,3 мільйона разів. Глядачам дуже сподобався жарт та нестандартне мислення дівчинки.

Один користувач прокоментував: "Я не експерт у вихованні дітей, але думаю, що вам потрібен священник";

Інший додав: "Не знаю, яке закляття вони накладають, але це абсолютно чарівно";

"Як старша сестра я її дуже розумію", — жартує наступна учасниця обговорення.

Топліс зовсім не здивувалася, що кліп став настільки популярним. "Думаю, що ті, хто має більше однієї дитини або молодших братів чи сестер, які вже стали дорослими, переглянуть це з теплотою у серці", — резюмувала вона.

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.