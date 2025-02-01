"Приносит в жертву": мать онемела, увидев, чем играют ее маленькие дочери (видео)

Пользователям сети очень понравилась шутка и нестандартное мышление девочки. Этот ролик мгновенно стал вирусным и залетел в тренды.

Related video

Индия Топлис из Великобритании онемела от шока, когда зашла в комнату, чтобы проверить, чем занимаются ее дети. Женщина заметила, как старшая дочь "приносит в жертву" младшую. Об этом курьезном случае она рассказала в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

На самом деле этот ролик не имеет ничего общего с колдовством, а скорее служит демонстрацией особой связи между двумя сестрами, которым 4 и 2 года соответственно.

Интересная игра

"Моя старшая дочь сейчас учится изображать фигуры. Она позвала меня, чтобы показать круг, который сложила из светодиодных свечей", — рассказала Топлис из Ноттингема (Великобритания) в интервью журналу Newsweek.

По ее словам, девочка очень обрадовалась и начала бегать вокруг.

Девочки придумали интересную игру Фото: TikTok

"Я записала это на видео, потому что оно такое забавное и многим взрослым напомнило сцены из колдовского сериала. На самом деле это невинная забава, которой я хотела поделиться с подписчиками", — говорит мать.

Индия опубликовала видео с подписью: "Увидела, как моя старшая принесла в жертву свою сестру". Ниже она добавила: "Не знаю, каких богов здесь вызывают. Боюсь спрашивать".

Реакция зрителей

Ролик мгновенно стал вирусным и залетел в тренды. Сейчас его просмотрено более 2,3 миллиона раз. Зрителям очень понравилась шутка и нестандартное мышление девочки.

Один пользователь прокомментировал: "Я не эксперт в воспитании детей, но думаю, что вам нужен священник";

Другой добавил: "Не знаю, какое заклятие они накладывают, но это совершенно волшебно";

"Как старшая сестра я ее очень понимаю", — шутит следующая участница обсуждения.

Топлис совсем не удивилась, что клип стал настолько популярным. "Думаю, что те, кто имеет более одного ребенка или младших братьев или сестер, которые уже стали взрослыми, пересмотрят это с теплотой в сердце", — резюмировала она.

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.