Смерть разума в каждом глотке: ученые выяснили, что алкоголь вызывает развитие опасной болезни

Деменция является опасным и неизлечимым заболеванием, которое становится все более распространенным с каждым годом. Недавно ученые узнали еще один ее источник, которым оказалось популярная во всем мире традиция.

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Недавнее исследование выявило, что увеличение потребления алкоголя может повысить риск развития деменции. Этот вывод опровергает мнение о том, что умеренное потребление алкоголя может обеспечить защитные свойства, и указывает на то, что любой уровень потребления алкоголя может быть вреден для профилактики деменции, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, привлекает внимание к глобальной срочности решения проблемы деменции, поскольку ожидается, что к 2050 году число случаев заболевания увеличится почти в три раза. В то время как риски, связанные с употреблением тяжелых напитков, хорошо задокументированы, влияние легкого и умеренного употребления алкоголя вызывает споры из-за предвзятости предыдущих исследований, таких как сравнение нездоровых непьющих и пьющих.

В более ранних исследованиях часто не учитывались такие факторы, как раннее снижение когнитивных способностей и взаимодействие с другими заболеваниями. Используя данные более 300 000 пьющих людей из Биобанка Великобритании, ученые применили метод менделевской рандомизации (МР), чтобы оценить, влияет ли генетическая предрасположенность к повышенному потреблению алкоголя непосредственно на риск развития деменции. Их работа выявила тревожную тенденцию: более высокое потребление алкоголя было связано с повышенной вероятностью развития деменции в течение 13 лет. Традиционная "J-образная" кривая, когда умеренное потребление алкоголя казалось защитным, была опровергнута анализом МР, который показал линейное увеличение риска с ростом потребления.

Результаты исследования позволили ученым предположить, что возможный защитный эффект умеренного потребления алкоголя может быть просто напросто связан с предвзятостью предыдущих исследований. Напротив, полученные данные указывают на прямую линейную связь между потреблением любого количества алкоголя и риском развития деменции, особенно среди женщин. Это ставит под сомнение безопасность даже умеренного употребления алкоголя в отношении деменции. Авторы выступают за переоценку рекомендаций по его употреблению, особенно в контексте профилактики деменции.

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