Необычное "супервойско" коренастых дельфинов заметили у побережья: такого ученые не ожидали (видео)

Исследователи отмечают, что стая насчитывала около 1500 особей и растянулась на несколько километров.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты, а дельфины в нем не являются чем-то необычным, но не в этот раз. Исследователи заметили невероятно огромную стаю дельфинов, которая насчитывала около 1500 особей и растянулась на несколько километров, пишет PHYS.org.

Невероятное скопление дельфинов было замечено у центрального побережья Калифорнии. По словам исследователя Эвана Бродски из Monterey Bay Whale Watch, удивительные кадры удалось получить с помощью дрона.

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Дело в том, что дельфины Риссо, которых заметили ученые, как правило, перемещаются группами всего по 10-30 особей. По мнению экспертов Национального управления океанических и атмосферных исследований, наблюдать столь большое скопление дельфинов Риссо в действительности необычно.

По словам Бродски, они с коллегами вышли в море в поисках серых китов, но в результате им довелось наблюдать за скоплением дельфинов, которые выпрыгивали из залива раз за разом. Отметим, что дельфины Риссо — тип дельфинов с весьма коренастыми телами и выпуклой головой, их вес может достигать около 499 килограммов, а в длину — до 3,9 метра.

По словам морского биолога Колин Талти, наиболее любопытным в этой ситуации кажется количество дельфинов, которых ученые могли наблюдать в одном месте. Исследователи наблюдали, как дельфины плыли впереди судна и использовали волны, чтобы продвигаться вперед — техника, известная как катание на носу.

Дельфины сбились в необычно крупную стаю Фото: Monterey Bay Whale Watch

Дельфины отлично проводили время: выпрыгивали из воды, хлопали хвостами, не боялись подходить к исследовательской лодке — казалось, млекопитающие устроили вечеринку у побережья Калифорнии. Ученые не знают, почему так много дельфинов собрались вместе, но Талти считает, что "суперстая" стала результатом объединения нескольких стай, которые двигались на юг.

Исследователи отмечают, что такое поведение дельфинов необычно, впрочем, это не первый раз, когда ученые видят нечто подобное. Береговая линия Монтерея — особенно идеальное место для наблюдения за дельфинами, потому что они предпочитают очень глубокую воду. Подводный каньон в этом районе означает, что они могут подплывать гораздо ближе к берегу, чем в других местах вдоль побережья Калифорнии

По словам Бродски, изначально они с коллегами полагали, что перед ними лишь несколько сотен дельфинов, однако, когда ученые подняли дрон, масштабы "супервойска" удивили их. Пока дельфины продолжали взаимодействовать с лодкой, команда двигалась прямо вперед, стараясь не мешать им.

Ранее Фокус писал о том, что "войско пятачков" вновь собирается у границы США.