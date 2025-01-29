Незвичайне "супервійсько" кремезних дельфінів помітили біля узбережжя: такого вчені не очікували (відео)

Дослідники зазначають, що зграя налічувала близько 1500 особин і розтягнулася на кілька кілометрів.

Related video

Океан покриває більшу частину поверхні планети, а дельфіни в ньому не є чимось незвичайним, але не цього разу. Дослідники помітили неймовірно величезну зграю дельфінів, яка налічувала близько 1500 особин і розтягнулася на кілька кілометрів, пише PHYS.org.

Неймовірне скупчення дельфінів було помічено біля центрального узбережжя Каліфорнії. За словами дослідника Евана Бродські з Monterey Bay Whale Watch, дивовижні кадри вдалося отримати за допомогою дрона.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Річ у тім, що дельфіни Ріссо, яких помітили вчені, як правило, переміщаються групами всього по 10-30 особин. На думку експертів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, спостерігати настільки велике скупчення дельфінів Ріссо насправді незвично.

За словами Бродські, вони з колегами вийшли в море в пошуках сірих китів, але в результаті їм довелося спостерігати за скупченням дельфінів, які вистрибували із затоки раз за разом. Зазначимо, що дельфіни Ріссо — тип дельфінів з вельми кремезними тілами й опуклою головою, їхня вага може досягати близько 499 кілограмів, а в довжину — до 3,9 метра.

За словами морської біологині Колін Талті, найцікавішим у цій ситуації видається кількість дельфінів, яких вчені могли спостерігати в одному місці. Дослідники спостерігали, як дельфіни пливли попереду судна і використовували хвилі, щоб просуватися вперед — техніка, відома як катання на носі.

Дельфіни збилися в незвично велику зграю Фото: Monterey Bay Whale Watch

Дельфіни чудово проводили час: вистрибували з води, плескали хвостами, не боялися підходити до дослідницького човна — здавалося, ссавці влаштували вечірку біля узбережжя Каліфорнії. Науковці не знають, чому так багато дельфінів зібралися разом, але Талті вважає, що "суперстая" стала результатом об'єднання кількох зграй, які рухалися на південь.

Дослідники зазначають, що така поведінка дельфінів незвична, втім, це не вперше, коли вчені бачать щось подібне. Берегова лінія Монтерея — особливо ідеальне місце для спостереження за дельфінами, тому що вони віддають перевагу дуже глибокій воді. Підводний каньйон у цьому районі означає, що вони можуть підпливати набагато ближче до берега, ніж в інших місцях уздовж узбережжя Каліфорнії.

За словами Бродські, спочатку вони з колегами вважали, що перед ними лише кілька сотень дельфінів, однак, коли вчені підняли дрон, масштаби "супервійська" здивували їх. Поки дельфіни продовжували взаємодіяти з човном, команда рухалася прямо вперед, намагаючись не заважати їм.

Раніше Фокус писав про те, що "військо п'ятачків" знову збирається біля кордону США.