Женщина категорически отказалась от шампуня и зубной пасты: что с ней произошло спустя годы (фото)

Отказ от дезодорантов, шампуней и зубной пасты стал "спасением" для Бриттани Бланд из Огайо, США, после лет борьбы с хроническими заболеваниями. 41-летняя мать троих детей убеждена, что такой образ жизни спас ее здоровье.

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Четыре года назад Бриттани кардинально изменила свой подход к личной гигиене, что вызвало недоумение у окружающих, пишет издание Mirror.

"Это не просто стиль жизни — речь о выживании. Я не делаю никаких медицинских заявлений, а просто делюсь тем, что помогло мне после десятилетия страданий. Доверие к западной медицине иссякло после лет ошибочных диагнозов и неэффективного лечения", — отмечает Бриттани.

Неожидаемые результаты эксперимента

Бывшая медсестра с 22-летним стажем утверждает, что отказ от традиционных средств гигиены принес неожиданные результаты: "Мои волосы не жирные. От меня нет запаха. К тому же я вылечила кариес без помощи стоматолога. Это моя правда — и я прекрасно пахну, спасибо".

Путь Бриттани к альтернативной медицине начался в 2015 году после резкого ухудшения здоровья Фото: Brittany Bland

Путь Бриттани к альтернативной медицине начался в 2015 году после резкого ухудшения здоровья. С весом 118 кг и постоянной болью она ходила от одного врача к другому. Только в 2023 году ей поставили правильный диагноз: синдром Элерса-Данлоса — редкое генетическое заболевание соединительной ткани.

"Я увидела систему с обеих сторон, как медсестра и как пациентка. С меня достаточно. Речь шла уже не об исцелении, а о прибыли. Врачи грабили мою страховку, пока я лежала в агонии", — рассказывает она.

Альтернативные средства гигиены

Сейчас Бриттани производит собственный дезодорант и зубной порошок, а волосы моет содой и уксусом — и то лишь несколько раз в год.

"Запах тела — это токсины. Если у вас дефицит магния, вы будете вонять. Благодаря надлежащей детоксикации мне не нужен магазинный дезодорант", — объясняет женщина свой подход.

Бриттани Бланд наконец-то счастлива Фото: Brittany Bland

Несмотря на скептицизм окружающих, женщина остается непоколебимой в своих убеждениях и активно продвигает такой подход к здоровью через социальные сети.

Напомним, ранее Фокус писал о режиссёре и писательнице Джорджии Пек, которая провела необычный эксперимент: более года она обходилась без обычного шампуня, заменяя его натуральными ингредиентами, которые обычно используют на кухне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.