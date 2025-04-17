Жінка категорично відмовилась від шампуню і зубної пасти: що з нею сталося через роки (фото)

Відмова від дезодорантів, шампунів та зубної пасти стала "порятунком" для Бріттані Бланд з Огайо, США, після років боротьби з хронічними захворюваннями. 41-річна мати трьох дітей переконана, що такий спосіб життя врятував її здоров'я.

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Чотири роки тому Бріттані кардинально змінила свій підхід до особистої гігієни, що викликало неприхований подив у людей довкола, пише видання Mirror.

"Це не просто стиль життя — мова про виживання. Я не роблю жодних медичних заяв, а просто ділюся тим, що допомогло мені після десятиліття страждань. Довіра до західної медицини вичерпалася після років помилкових діагнозів та неефективного лікування", — наголошує Бріттані.

Неочікувані результати експерименту

Колишня медсестра з 22-річним стажем стверджує, що відмова від традиційних засобів гігієни принесла неочікувані результати: "Моє волосся не жирне. Від мене немає запаху. До того ж я вилікувала карієс без допомоги стоматолога. Це моя правда — і я чудово пахну, дякую".

Шлях Бріттані до альтернативної медицини почався 2015 року після різкого погіршення здоров'я Фото: Brittany Bland

Шлях Бріттані до альтернативної медицини почався 2015 року після різкого погіршення здоров'я. З вагою 118 кг та постійним болем вона ходила від одного лікаря до іншого. Лише 2023 року їй поставили правильний діагноз: синдром Елерса-Данлоса — рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини.

"Я побачила систему з обох боків, як медсестра і як пацієнтка. З мене достатньо. Йшлося вже не про зцілення, а про прибуток. Лікарі грабували мою страховку, поки я лежала в агонії", — розповідає вона.

Альтернативні засоби гігієни

Зараз Бріттані виготовляє власний дезодорант та зубний порошок, а волосся миє содою та оцтом — і то лише кілька разів на рік.

"Запах тіла — це токсини. Якщо у вас дефіцит магнію, ви будете смердіти. Завдяки належній детоксикації мені не потрібен магазинний дезодорант", — пояснює жінка свій підхід.

Бріттані Бланд нарешті щаслива Фото: Brittany Bland

Попри скептицизм людей довкола, жінка залишається непохитною у своїх переконаннях і активно просуває такий підхід до здоров'я через соціальні мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про режисерку та письменницю Джорджію Пек, яка провела незвичний експеримент: понад рік вона обходилася без звичайного шампуню, замінюючи його натуральними інгредієнтами, які зазвичай використовують на кухні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.