Жінка рік не мила голову шампунем: який зараз має вигляд її волосся (фото)

Джорджія Пек каже, що наші предки не мали доступу до хімічних речовин, тому й ми теж не повинні їх використовувати.

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Режисерка та письменниця Джорджія Пек провела незвичний експеримент: вона понад рік не мила волосся звичайним шампунем, а натомість додавала натуральні інгредієнти, які зазвичай використовують для приготування їжі. Детальніше про свій досвід жінка розповідає на своїй сторінці у TikTok.

Джорджія наполягає на тому, що варто відмовитися від звичайних шампунів, кондиціонерів та інших засобів для догляду за волоссям, якщо ви хочете мати зволожені та м'які пасма.

"Більш ніж рік не використовувала шампунів, кондиціонерів та інших засобів засобу для догляду за волоссям. Там багато добавок, які тільки шкодять вам, позбавляючи шкіру голови природних олій. Це може призвести до виникнення проблем із жирністю, лупою та лущенням. Наші предки не мали доступу до таких хімічних речовин, тому й ми теж не повинні їх використовувати", — додала Джорджія, яка часто ділиться своїми порадами у TikTok.

Джорджія Пек розповіла про результати свого експерименту Фото: Georgia Peck | TikTok

Пек використовує трав'яний ополіскувач для волосся раз на тиждень, щоб її волосся залишалося здоровим, густим та хвилястим, а шкіра голови — очищеною, але не позбавленою природних олій. Для цього вона додає розмарин, лаванду, орегано, яблучний оцет, кропиву та сире яйце.

"Спершу мию голову теплою водою з яблучним оцтом, згодом лишаю ополіскувач для волосся на п'ять-десять хвилин, а далі просто злегка все змиваю", — пояснює жінка.

Джорджія використовує для миття волосся різноманітні трави Фото: Georgia Peck | TikTok

У розділі коментарів її підписники поділилися своїм досвідом:

"Ми роками миємо голову содою й оцтом";

"Саме так! Люди почали користуватися шампунем лише 100 років тому. Це абсолютно непотрібно";

"Води достатньо. Вже декілька років не використовую шампунь";

"Якби я не мила волосся тиждень, то голова постійно свербіла б".

Згодом Джорджія додала, що її часто запитують, як боротися з жирністю волосся.

"Якщо ви використовуєте шампунь протягом усього життя, то це своєрідне замкнене коло: ви змиваєте жир, а потім виробляється ще більше жиру. Тому потрібно розірвати цей цикл", — пояснила експериментаторка.

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