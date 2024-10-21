Женщина год не мыла голову шампунем: как сейчас выглядят ее волосы (фото)

Джорджия Пек говорит, что наши предки не имели доступа к химическим веществам, поэтому и мы тоже не должны их использовать.

Related video

Режиссер и писательница Джорджия Пек провела необычный эксперимент: она больше года не мыла волосы обычным шампунем, а вместо этого добавляла натуральные ингредиенты, которые обычно используют для приготовления пищи. Подробнее о своем опыте женщина рассказывает на своей странице в TikTok.

Джорджия говорит, что стоит отказаться от обычных шампуней, кондиционеров и других средств для ухода за волосами, если вы хотите иметь увлажненные и мягкие пряди.

"Более года не использовала шампуней, кондиционеров и других средств средства для ухода за волосами. Там много добавок, которые только вредят вам, лишая кожу головы естественных масел. Это может привести к возникновению проблем с жирностью, перхотью и шелушением. Наши предки не имели доступа к таким химическим веществам, поэтому и мы тоже не должны их использовать", — добавила Джорджия, которая часто делится своими советами в TikTok.

Джорджия Пек рассказала о результатах своего эксперимента Фото: Georgia Peck | TikTok

Пек использует травяной ополаскиватель для волос раз в неделю, чтобы её волосы оставались здоровыми, густыми и волнистыми, а кожа головы — очищенной, но не лишённой природных масел. Для этого она добавляет розмарин, лаванду, орегано, яблочный уксус, крапиву и сырое яйцо.

"Сначала мою голову теплой водой с яблочным уксусом, затем оставляю ополаскиватель для волос на пять-десять минут, а дальше просто слегка все смываю", — объясняет женщина.

Джорджия использует для мытья волос разнообразные травы Фото: Georgia Peck | TikTok

В разделе комментариев ее подписчики поделились своим опытом:

"Мы годами моем голову содой и уксусом";

"Именно так! Люди начали пользоваться шампунем только 100 лет назад. Это совершенно ненужно";

"Воды достаточно. Уже несколько лет не использую шампунь";

"Если бы я не мыла волосы неделю, то голова постоянно чесалась бы".

Позже Джорджия добавила, что ее часто спрашивают, как бороться с жирностью волос.

"Если вы используете шампунь на протяжении всей жизни, то это своеобразный замкнутый круг: вы смываете жир, а потом вырабатывается еще больше жира. Поэтому нужно разорвать этот цикл", — объяснила экспериментаторша.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем парне, который решил сделать для своей возлюбленной интересный подарок, которого она вообще не ожидала. После того как пара рассталась на некоторое время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою возлюбленную, и огромную аудиторию пользователей TikTok.

А вот известный барбер Дин Глисон в рамках акций предлагает бесплатные стрижки на Хэллоуин. Его парикмахерская накануне праздника решила порадовать клиентов и создать курьезные "произведения искусства" на их головах, груди и спинах. Однако, как выяснилось, щедрое предложение может отпугнуть некоторых мужчин.