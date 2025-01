Молодежь выбирает JOMO: в чем идея нового тренда

Поколение Z находит радость в отсутствии социальной активности и упущенных выгодах.

Для прошлых поколений мысль о том, чтобы пропустить важное общественное мероприятие, или крутую вечеринку, могла вызывать сильный синдром упущенной выгоды или страх что-то упустить. Однако поколение Z (так называют людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год) принимает новый образ жизни, отражающий изменение их предпочтений в отношении того, как они проводят свое время, по сравнению с предыдущими поколениями. Новое явление получило название JOMO (радость от упущенной возможности). Об этом пишет Daily Mail.

Елена из Торонто показівает. как круто проводить время дома

Поколение Z отказалось от FOMO – "fear of missing out" (страха упустить что-то), ради JOMO – это аббревиатура "joy of missing out" (радость от упущенной возможности), и это явление свидетельствует о том, что молодые люди с удовольствием пропускают большие собрания и вечеринки, предпочитая вместо этого оставаться дома и сосредотачиваться на таких занятиях, как приготовление пищи и просмотр фильмов.

Эта тенденция быстро набрала обороты в социальных сетях, и появилось несколько постов, посвященных JOMO.

Например, один пользователь X сказал: "Слышу, слышу. JOMO (радость от упущенной возможности) все время для меня, поскольку я становлюсь старше, более асоциальным и истощенным".

Неудивительно, что так много представителей поколения Z поддерживают JOMO, учитывая их нежелание употреблять алкоголь, а это значит, что ночные прогулки по городу кажутся им менее привлекательными, чем представителям поколения миллениалов или бумеров.

Новое исследование под руководством Чарльза Спенса, профессора экспериментальной психологии Оксфордского университета, показало, что поколение Z отдает предпочтение безалкогольным напиткам, оно проводилось под грифом Heineken, и было опрошено 11 842 взрослых на пяти развитых рынках безалкогольного пива — Великобритании, США, Испании, Японии и Бразилии.

Исследуя отвращение представителей поколения Z к алкоголю, эксперты клиники Кливленда полагают, что трезвый образ жизни представителей поколения Z обусловлен желанием быть как физически, так и психически здоровыми, что и приводит к синдрому JOMO.

Еще одной причиной роста популярности JOMO, является наступление эпохи цифровых детоксов, когда все больше людей отключаются от социальных сетей и выходят в офлайн. В результате они вряд ли будут сравнивать свою жизнь с жизнью других или чувствовать себя обделенными, когда ответят "нет" на социальное взаимодействие.

Эксперт по тенденциям и коммуникациям, основатель No Strings Public Relations Райли Гардинер тем временем связал JOMO с ростом удаленной работы.

"Поколение Z выбирает JOMO вместо FOMO, потому что они просто понимают, что упустить возможность — это не конец света. Вы действительно упускаете возможность, если изначально не хотели идти? FOMO — это такой распространенный термин среди миллениалов, и поколение Z довольно быстро поняло, что притворяться, будто тебе нравится проводить время в унылых ночных клубах или ресторанах, просто… не весело", — рассказал Райли.

Так, пользователь TikTok Елена, известная как @thishouse5000 из Торонто, набрала более двух миллионов просмотров на своем видео о JOMO. А Райли считает, что большинство людей сейчас работают из дома, поэтому мы не находимся вне дома все время. Это давление, связанное с необходимостью постоянно быть на связи, быть занятыми и постоянно чем-то заниматься, просто не действует на молодое поколение.

"Зачем напрягаться и тратить свои социальные ресурсы на вещи, которые вам не нравятся? Оставаться дома — не значит что-то упускать. Это перезагрузка, это дешевле и, зачастую, это веселее. Вам не придется фальшиво смеяться над чьими-то шутками, когда вы лежите на диване", — шутит Райли. По его мнению, речь идет не о том, чтобы все отвергать, а о том, чтобы отвергать давление, заставляющее делать все. Поэтому, в то время как FOMO имел смысл в мире, где вы хотели быть везде, JOMO — это возможность найти радость, просто отстранившись и сделав что-то свое для разнообразия.

Действительно, TikTok полон создателей контента из поколения Z, которые рассказывают о разных способах получения удовольствия от упущенной выгоды.

Пример JOMO

Популярность JOMO среди представителей поколения Z возросла после того, как выяснилось, что студенты отказываются от дешевой выпивки и клубных вечеринок на неделе первокурсников, многие из них отдают предпочтение трезвости.

Многие университеты Шотландии теперь заменили неделю первокурсников на "Неделю приветствия", предлагая студентам программу мероприятий, отражающую современные тенденции, вместо пьянства и ночных вечеринок.

В Бристоле студенческая газета Epigram поделилась информацией о "лучших мероприятиях без алкоголя для трезвых студентов" на неделе первокурсников. Эти мероприятия включают плавание в холодной воде, бокс с драм-н-бейсом и йогу в парке.

Студенты поделились в TikTok своим опытом трезвой жизни в университете, а также поделились лучшими советами по отказу от алкоголя.

В Эдинбурге, Стерлинге, Стратклайде и Сент-Эндрюсе студенты могут принять участие в других безалкогольных мероприятиях, включая вечеринки в честь Тейлор Свифт, хоровое пение и трибьют-выступления.

Занятия йогой оказались особенно популярным выбором: некоторые университеты даже предлагают студентам "йогу для щенков", включающую "30 минут объятий щенков и поз йоги".

Йога - выбор поколения Z Фото: Freepik

Для тех, кто хочет поделиться своими достижениями в области экологии, другие университеты организуют веганские пикники и пешеходные экскурсии с участием местных экологически чистых предприятий.

