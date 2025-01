Молодь обирає JOMO: у чому ідея нового тренду

Покоління Z знаходить радість у відсутності соціальної активності та втрачених вигодах.

Для минулих поколінь думка про те, щоб пропустити важливий громадський захід, або круту вечірку, могла викликати сильний синдром упущеної вигоди або страх щось упустити. Однак покоління Z (так називають людей, що народилися в період з 1997 по 2012 рік) приймає новий спосіб життя, що відображає зміну їхніх уподобань щодо того, як вони проводять свій час, порівняно з попередніми поколіннями. Нове явище отримало назву JOMO (радість від втраченої можливості). Про це пише Daily Mail.

Олена з Торонто показує. як круто проводити час вдома

Покоління Z відмовилося від FOMO — "fear of missing out" (страху проґавити щось), заради JOMO — це абревіатура "joy of missing out" (радість від проґавленої можливості), і це явище свідчить про те, що молоді люди із задоволенням пропускають великі збори та вечірки, вважаючи за краще натомість залишатися вдома та зосереджуватися на таких заняттях, як приготування їжі та перегляд фільмів.

Ця тенденція швидко набрала обертів у соціальних мережах, і з'явилося кілька постів, присвячених JOMO.

Наприклад, один користувач X сказав: "Чую, чую. JOMO (радість від упущеної можливості) весь час для мене, оскільки я стаю старшим, більш асоціальним і виснаженим".

Не дивно, що так багато представників покоління Z підтримують JOMO з огляду на їхнє небажання вживати алкоголь, а це значить, що нічні прогулянки містом здаються їм менш привабливими, ніж представникам покоління міленіалів або бумерів.

Нове дослідження під керівництвом Чарльза Спенса, професора експериментальної психології Оксфордського університету, засвідчило, що покоління Z віддає перевагу безалкогольним напоям, його проводили під грифом Heineken, і було опитано 11 842 дорослих на п'яти розвинених ринках безалкогольного пива — Великій Британії, США, Іспанії, Японії та Бразилії.

Досліджуючи відразу представників покоління Z до алкоголю, експерти клініки Клівленда вважають, що тверезий спосіб життя представників покоління Z зумовлений бажанням бути як фізично, так і психічно здоровими, що і призводить до синдрому JOMO.

Ще однією причиною зростання популярності JOMO, є настання епохи цифрових детоксів, коли все більше людей відключаються від соціальних мереж і виходять в офлайн. У результаті вони навряд чи порівнюватимуть своє життя з життям інших або почуватимуться обділеними, коли дадуть відповідь "ні" на соціальну взаємодію.

Експерт із тенденцій і комунікацій, засновник No Strings Public Relations Райлі Гардінер тим часом пов'язав JOMO зі зростанням віддаленої роботи.

"Покоління Z обирає JOMO замість FOMO, тому що вони просто розуміють, що втратити можливість — це не кінець світу. Ви справді втрачаєте можливість, якщо спочатку не хотіли йти? FOMO — це такий поширений термін серед мілленіалів, і покоління Z досить швидко зрозуміло, що вдавати, ніби тобі подобається проводити час у похмурих нічних клубах або ресторанах, просто... не весело", — розповів Райлі.

Так, користувачка TikTok Олена, відома як @thishouse5000 з Торонто, набрала понад два мільйони переглядів на своєму відео про JOMO. А Райлі вважає, що більшість людей зараз працюють з дому, тому ми не перебуваємо поза домом увесь час. Цей тиск, пов'язаний з необхідністю постійно бути на зв'язку, бути зайнятими і постійно чимось займатися, просто не діє на молоде покоління.

"Навіщо напружуватися і витрачати свої соціальні ресурси на речі, які вам не подобаються? Залишатися вдома — не означає щось упускати. Це перезавантаження, це дешевше і, найчастіше, це веселіше. Вам не доведеться фальшиво сміятися над чиїмись жартами, коли ви лежите на дивані", — жартує Райлі. На його думку, йдеться не про те, щоб усе відкидати, а про те, щоб відкидати тиск, який змушує робити все. Тож, у той час як FOMO мав сенс у світі, де ви хотіли бути скрізь, JOMO — це можливість віднайти радість, просто відсторонившись і зробивши щось своє для урізноманітнення.

Дійсно, TikTok сповнений творців контенту з покоління Z, які розповідають про різні способи отримання задоволення від упущеної вигоди.

Приклад JOMO

Популярність JOMO серед представників покоління Z зросла після того, як з'ясувалося, що студенти відмовляються від дешевої випивки і клубних вечірок на тижні першокурсників, багато хто з них віддає перевагу тверезості.

Багато університетів Шотландії тепер замінили тиждень першокурсників на "Тиждень привітання", пропонуючи студентам програму заходів, що відображає сучасні тенденції, замість пияцтва і нічних вечірок.

У Брістолі студентська газета Epigram поділилася інформацією про "найкращі заходи без алкоголю для тверезих студентів" на тижні першокурсників. Ці заходи включають плавання в холодній воді, бокс із драм-н-бейсом і йогу в парку.

Студенти поділилися в TikTok своїм досвідом тверезого життя в університеті, а також поділилися найкращими порадами щодо відмови від алкоголю.

В Единбурзі, Стерлінгу, Стратклайді та Сент-Ендрюсі студенти можуть взяти участь в інших безалкогольних заходах, включно з вечірками на честь Тейлор Свіфт, хоровим співом і триб'ют-виступами.

Заняття йогою виявилися особливо популярним вибором: деякі університети навіть пропонують студентам "йогу для цуценят", що включає "30 хвилин обіймів цуценят і поз йоги".

Йога — вибір покоління Z Фото: Freepik

Для тих, хто хоче поділитися своїми досягненнями в галузі екології, інші університети організовують веганські пікніки та пішохідні екскурсії за участю місцевих екологічно чистих підприємств.

Нагадаємо, вибори президента у США 2024 року продемонстрували дивне явище серед молоді. Виявилося, що більшість бюлетенів від покоління Z відхиляли, бо молоді юнаки та дівчата не могли поставити фізичний підпис. В американських школах не приділяють уваги почерку, тож багато молодих людей взагалі не мають підписів або не можуть ставити їх чітко. Їхні виборчі бюлетені не проходять ретельну перевірку і відхиляються комісією.