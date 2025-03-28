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Стиль життя

Модні тренди: топ 7 найактуальніших пар взуття для весни 2025 року

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Фото: Getty

Модне взуття сезону весна 2025 — це жіночність, елегантність і новизна, а також можливість носити його з будь-яким одягом.

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Весна 2025 у самому розпалі, і тепла погода — привід вигуляти нову модну пару взуття. Тренди змінюються, і цей сезон не став винятком. Стилісти ресурсу Who What Wear розповіли, яке взуття буде дуже актуальним найближчими місяцями, і з чим його носити.

Серед модних трендів взуття весни 2025 року — матеріали, що виходять за межі шкіри та замші, нові силуети і кольори, що охоплюють все: від туфель на підборах до повсякденних кросівок.

Блискучий атлас

Весна — сезон, коли на перший план виходить елегантність і жіночність. Взуття з атласу будь-якому образу додасть ніжності та легкості. Попри те, що такі туфлі, шльопанці або балетки не можна назвати універсальними, оскільки вони не розраховані на дощ і бруд, приплив атласного взуття на ринок — один з найкрасивіших взуттєвих трендів не лише весни, а й року загалом.

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Фото: @camillabirkebaek

Слінгбеки із закритим носком

Взуття з відкритою п'ятою і захованими пальцями ніг ідеально підходить для не зовсім спекотних весняних днів, оскільки дає змогу відчути легкість, але водночас зберігає пальці ніг у відносному теплі. Еквівалент ділового взуття спереду і вечірки ззаду, мюлі із закритим носком захищають ноги від негоди спереду, але водночас володіють усією привабливістю сандалій ззаду. Вони чудово підійдуть для вечірніх походів на прогулянку, в ресторан, на зустріч з друзями. Вони однаково вдало поєднуються як з елегантною спідницею-олівець, так і з мішкуватими джинсами.

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Фото: @elizagracehuber

Яскраві кросівки

Попри те, що класичні кросівки на кшталт Adidas Samba в чорному і білому кольорах, як і раніше, актуальні, з'являється дедалі більше яскравих екземплярів. Adidas очолили тренд на барвисті кросівки цього сезону, але багато інших брендів теж вступають у гру. Незалежно від того, чи виберете ви яскравий зелений, червоний колір або щось пастельне, яскравий — це вихід. Щоб взуття виглядало дорожче, стилісти рекомендують купувати замшеві моделі.

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Фото: @rosiehw

Туфлі Мері Джейн

Улюблені модницями всього світу, туфлі в стилі Мері Джейн цієї весни користуються небаченою раніше популярністю. Вони додадуть елегантності будь-якому образу, незалежно від того, носите ви їх з джинсами або сукнями, на голу ногу або зі шкарпетками. Весна 2025 задає тренд на туфлі на плоскій підошві та виразні кольори.

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Фото: @tia_dewitt

Взуття з сіточкою

Тренд на взуття з сіткою почався з Alaïa. Сітчасті балетки французького модного дому набули неабиякої популярності наприкінці минулого літа. За осінь і зиму тренд не канув у Лету, а став ще більш затребуваним. Крім Alaïa, тепер і інші взуттєві бренди пропонують свої моделі сітчастого взуття.

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Фото: @nlmarilyn

Біле взуття

Біле взуття складно назвати універсальним, оскільки воно схильне до забруднення Проте, завдяки безлічі більш вишуканих силуетів і стилів взуття біле взуття тепер є одним з найпопулярніших взуттєвих трендів сезону. У моді все — від класичних човників на середніх підборах до простих балеток і всього, що між ними. Воно має дуже вишуканий вигляд і поєднується з будь-яким одягом. Особливо ефектний вигляд біле взуття має зі струмливими широкими штанами, найшикарніші способи, які я бачила, щоб біле взуття було стильним цієї весни, включають струмливі, широкі штани або плісировані спідниці.

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Фото: @THECAROLINELIN

Сандалі-тонги та в'єтнамки

Це взуття все ще чекає тепла, коли можна буде сміливо носити, не боячись, що ноги замерзнуть. Зручні, стильні і практично невагомі, вони найкраще виглядають з джинсами або довгими легкими спідницями. Носять їх і зі стильними брючними костюмами, розбавляючи їхній надто офіційний вигляд і роблячи ансамбль більш невимушеним.

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Фото: AEYDE

Раніше Фокус писав про головні модні тренди весни 2025 від Андре Тана.