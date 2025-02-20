Сезон для справжніх жінок: головні модні тренди весни 2025 від Андре Тана

Основна глобальна тенденція — це повернення до жіночності у всіх її проявах. У моді будуть образи, що підкреслюють природну красу і грацію жінки.

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До весни залишилися лічені дні, і саме час ще раз переглянути свій гардероб і, за необхідності, підкоригувати його, щоб мати модний і стильний вигляд. Що буде в тренді в наступні три місяці, розповів відомий український дизайнер і гуру моди Андре Тан.

Приталений силует

За словами дизайнера, сукні та жакети з підкресленою талією будуть неймовірно актуальні в новому сезоні. Він зазначає, що це може бути як класичний приталений крій, так і сучасні інтерпретації з акцентом на лініях тіла.

Драпіровки

Навесні буде в моді те, що надає образу ефекту витонченості та легкості: м'які складки, об'ємні рукави, тканини,що струмують. Драпірування можуть бути як на сукнях, так і на блузах або спідницях.

"Це один із головних елементів бохо-стилю, який буде дуже популярним у 2025, тож беріть на замітку", – підкреслює Тан.

Прозорість

Червоні доріжки світових світських заходів рясніють прозорими сукнями, які надають образу тендітності та сексуальності. Цей тренд актуальний і для весни 2025. Прозорі тканини, мереживо та шифон допоможуть створити ансамбль з елементами загадковості та романтики. Це може бути як прозора вставка на спідниці, рукавах, так і навіть цілісний прозорий верх з підкладкою.

Корсети

Ще один тренд, що перекочував до гардеробів модниць з подіумів і червоних доріжок, – корсети. Цей предмет одягу повертає колишню популярність, тому Андре радить сміливо комбінувати його зі стриманими іншими елементами. Дизайнер додав, що, окрім корсетів, повертаються і криноліни, об'ємні спідниці та структуровані силуети, що нагадують про епоху романтизму.

Бахрома

Бахрома додає будь-якому образу щось середнє між розкішшю та кежуалом. На сумках, куртках, аксесуарах вона робить образ рухливим і легким.

"Як елемент стилю бохо він є одним із найяскравіших і найпопулярніших. Тож візьміть до уваги", – радить модельєр.

Вирізи та розрізи

Ще один тренд для тих, хто любить елегантність, пов'язану з сексуальністю і сміливістю. Вирізи на спині, плечах або талії, а також розрізи на спідницях і сукнях – найкращий спосіб зробити свій образ по-справжньому цікавим.

Спідниця-штани

Андре Тан зазначає, що спідниця-штани – предмет гардероба, який поєднує в собі жіночність спідниці та практичність штанів.

"Ця модель стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує комфорт, не жертвуючи стилем. Несподівано, незвично, але дуже цікаво", – вважає модний експерт.

Раніше Фокус писав про антитренди 2025 року.