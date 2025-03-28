Модные тренды: топ-7 самых актуальных пар обуви для весны 2025

Модная обувь сезона весна 2025 – это женственность, элегантность и новизна, а также возможность носить ее с любой одеждой.

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Весна 2025 в самом разгаре, и теплая погода – повод выгулять новую модную пару обуви. Тренды меняются, и это сезон не стал исключением. Стилисты ресурса Who What Wear рассказали, какая обувь будет очень актуальна в ближайшие месяцы, и с чем ее носить.

Среди модных трендов обуви весны 2025 – материалы, выходящие за рамки кожи и замши, новые силуэты и цвета, охватывающие все: от туфель на каблуках до повседневных кроссовок.

Блестящий атлас

Весна – сезон, когда на первый план выходит элегантность и женственность. Обувь из атласа любому образу добавит нежности и легкости. Несмотря на то, что такие туфли, шлепки или балетки нельзя назвать универсальными, поскольку они не рассчитаны на дождь и грязь, приток атласной обуви на рынок – один из самых красивых обувных трендов не только весны, но и года в целом.

Слингбеки с закрытым носком

Обувь с открытой пяткой и спрятанными пальцами ног идеально подходит для не совсем жарких весенних дней, поскольку позволяет почувствовать легкость, но в то же время хранит пальцы ног в относительном тепле. Эквивалент деловой обуви спереди и вечеринки сзади, мюли с закрытым носком защищают ноги от непогоды спереди, но при этом обладают всей привлекательностью сандалий сзади. Они прекрасной подойдут для вечерних походов на прогулку, в ресторан, на встречу с друзьями. Они одинаково удачно сочетаются как с элегантной юбкой-карандаш, так и с мешковатыми джинсами.

Яркие кроссовки

Несмотря на то, что классические кроссовки вроде Adidas Samba в черном и белом цветах по-прежнему актуальны, появляется все больше ярких экземпляров. Adidas возглавили тренд на красочные кроссовки в этом сезоне, но многие другие бренды тоже вступают в игру. Независимо от того, выберете ли вы яркий зеленый, красный цвет или что-то пастельное, яркий — это выход. Чтобы обувь выглядела дороже, стилисты рекомендуют покупать замшевые модели.

Туфли Мэри Джейн

Любимые модницами всего мира, туфли в стиле Мэри Джейн этой весной пользуются невиданной ранее популярностью. Они добавят элегантности любому образу, независимо от того, носите ли вы их с джинсами или платьями, на голую ногу или с носками. Весна 2025 задает тренд на туфли на плоской подошве и выразительные цвета.

Обувь с сеточкой

Тренд на обувь с сеткой началась с Alaïa. Сетчатые балетки французского модного дома приобрели большую популярность в конце прошлого лета. За осень и зиму тренд не канул в лету, а стал еще востребованнее. Кроме Alaïa, теперь и другие обувные бренды предлагают свои модели сетчатой обуви.

Белая обувь

Белую обувь сложно назвать универсальной ввиду ее подверженности загрязнению Тем не менее, благодаря множеству более изысканных силуэтов и стилей обуви белая обувь теперь является одним из самых популярных обувных трендов сезона. В моде все – от классических лодочек на среднем каблуке до простых балеток и всего, что между ними. Она выглядит очень изысканно и сочетается с любой одеждой. Особенно эффектно белая обувь смотрится со струящимися широкими брюками, самые шикарные способы, которые я видела, чтобы белая обувь была стильной этой весной, включают струящиеся, широкие брюки или плиссированными юбками.

Сандалии-тонги и вьетнамки

Эта обувь все еще ждет тепла, когда можно будет из смело носить, не боясь, что ноги замерзнут. Удобные, стильные и практически невесомые, они лучше всего смотрятся с джинсами или длинными легкими юбками. Носят их и со стильными брючными костюмами, разбавляя их слишком официальный вид и делая ансамбль более непринужденным.

Фото: AEYDE

Ранее Фокус писал про главные модные тренды весны 2025 от Андре Тана.