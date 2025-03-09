"Просто найкращий": бульдог став зіркою мережі завдяки своїм навичкам скейтбордиста (відео)

Користувачі в мережі висловили захоплення навичкам чотирилапого. Всі одноголосно кажуть, що бульдог катається на дошці як неймовірний профі, вміє балансувати та здійснює вчасні віражі.

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Бульдог Чаудер, власники якого проживають в американському штаті Вашингтон, давно став зіркою соціальних мереж завдяки своїм навичкам катання на скейтборді. Про історію зацікавлення чотирилапого дошками розповіла власниця чотирилапого Джеймі Делперданг, повідомляє видання New York Post.

Жінка розповідає, що Чаудер зацікавився катанням на скейтборді в той момент, коли її чотирилапому улюбленцю було два роки. Тоді пес вперше виявив інтерес до дошки, і сам поступово навчився кататися на ній.

Жінка розповідає, що вони з чоловіком Річем отримали породистого бульдога в подарунок, аби той не був лише "виставковим собакою". Згодом подружжя помітило, що Чаудер швидко втомився від звичайних розваг собак, як-то принести м'яча чи якийсь предмет.

Саме під час відпустки до узбережжя Орегону, пара помітила, що пес зацікавився дошкою для серфінгу, коли почав на ній просто стояти. А трошки пізніше чотирилапий фактично "викрав" скейтборд в одного з хлопців, які каталися на рампі поруч з пляжем.

Тоді подружжя Делпердангів зрозуміло, що собака полюбляє "дошки з колесами", і у 2018-му купили першу з них. З часом у колекції для Чаудера з'явилися нові засоби для пересування, а їхня кількість зараз складає вже понад 20 різних скейтів.

Власники бульдога згадують, що їхній улюбленець доволі швидко навчився кататися, навчився робити повороти та з легкістю балансувати. Попри те, що вартість дошок може перевищувати понад 1000 доларів, Джеймі та Річ Делперданги кажуть, що готові витрачати на свого чотирилапого.

"Ми багато каталися з підлітками, і вони всі сміються, бо кажуть: "Він — перероджений з минулого життя скейтер". Ми це знаємо. Він такий же, як ми", — каже власниця собаки.

Наразі подружжя веде акаунт Чаудера, який має понад 1,6 млн підписників в Tiktok.Наразі найпопулярнішим роликом на сторінці є відео зі спуском бульдога зі схилу, який набрав понад 43,6 млн переглядів та понад 5,5 млн вподобань.

В коментарях до роликів, користувачі висловлюють подив і захоплення вміннями собаки. Всі одноголосно говорять, що Чаудер "справжній тру-скейтер", "просто найкращий", вміє "класно балансувати", не боїться спускатися зі схилу та "впевнено їде як профі", що показує "його істинне захоплення дошкою".

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