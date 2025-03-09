"Просто лучший": бульдог стал звездой сети благодаря своим навыкам скейтбордиста (видео)

Пользователи в сети выразили восхищение навыкам четверолапого. Все единогласно говорят, что бульдог катается на доске как невероятный профи, умеет балансировать и осуществляет своевременные виражи.

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Бульдог Чаудер, владельцы которого проживают в американском штате Вашингтон, давно стал звездой социальных сетей благодаря своим навыкам катания на скейтборде. Об истории заинтересованности четверолапого досками рассказала его владелица Джейми Делперданг, сообщает издание New York Post.

Женщина рассказывает, что Чаудер заинтересовался катанием на скейтборде в тот момент, когда ее четверолапому любимцу было два года. Тогда пес впервые проявил интерес к доске, и сам постепенно научился кататься на ней.

Женщина рассказывает, что они с мужем Ричем получили породистого бульдога в подарок, чтобы тот не был просто "выставочной собакой". Впоследствии супруги заметили, что Чаудер быстро устал от обычных развлечений собак, как-то принести мяч или какой-то предмет.

Именно во время отпуска на побережье Орегона, пара заметила, что пес заинтересовался доской для серфинга, когда начал на ней просто стоять. А чуть позже четвероногий фактически "похитил" скейтборд у одного из ребят, которые катались на рампе рядом с пляжем.

Тогда супруги Делперданги поняли, что собака любит "доски с колесами", и в 2018-м купили первую из них. Со временем в коллекции для Чаудера появились новые средства для передвижения, а их количество сейчас составляет уже более 20 различных скейтов.

Владельцы бульдога вспоминают, что их любимец довольно быстро научился кататься, научился делать повороты и с легкостью балансировать. Несмотря на то, что стоимость досок может превышать более 1000 долларов, Джейми и Рич Делперданги говорят, что готовы тратить на своего четвероногого.

"Мы много катались с подростками, и они все смеются, потому что говорят: "Он — перерожденный из прошлой жизни скейтер". Мы это знаем. Он такой же, как мы", — говорит владелица собаки.

Сейчас супруги ведут аккаунт Чаудера, который имеет более 1,6 млн подписчиков в Tiktok. Сейчас самым популярным роликом на странице является видео со спуском бульдога со склона, которое набрало более 43,6 млн просмотров и имеет более 5,5 млн лайков.

В комментариях к роликам, пользователи выражают удивление и восхищение умениями собаки. Все единогласно говорят, что Чаудер "настоящий тру-скейтер", "просто лучший", умеет "классно балансировать", не боится спускаться со склона и "уверенно едет как профи", что показывает "его истинное увлечение доской".

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