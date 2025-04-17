Особняк в качестве "чаевых": как живут жители секретного город для миллионеров (фото)
Небольшой город Брэдбери (США) не найти на туристических картах, но именно там богатые люди "создают свои частные крепости", соблюдая местные запреты на ругань, алкоголь и даже стук в чужие двери.
Об этом пишет Daily Mail.
Скрытый от посторонних глаз город Брэдбери, затерянный у подножия гор Сан-Габриэль в 23 милях от Лос-Анджелеса (США), поражает сочетанием провинциальной строгости и экстремальной роскоши. На первый взгляд это крошечный, "секретный" пригород, в котором проживает менее тысячи человек, но на самом деле это территория для богатых людей. Средняя стоимость домов в районе сопоставима с голливудскими особняками а, местные законы напоминают смесь викторианской морали и элитарного отстранения.
В Брэдбери запрещено ругаться в общественных местах, играть в азартные игры, употреблять алкоголь даже на частной территории, если это мешает соседям, а также размахивать игрушечным оружием в угрожающей манере. Попасть внутрь большинства домов можно только через охраняемые въезды, а многие особняки скрыты за плотной зеленью, высокими заборами и сторожевыми пунктами.
Согласно городской легенде, покупка недвижимости здесь — не роскошь, а жест статуса. Один риелтор вспомнил, как потенциальная покупательница из Китая продемонстрировала на телефоне банковские счета на общую сумму более 5 миллиардов долларов, после чего с улыбкой заявила, что покупка особняка — "всего лишь чаевые для официанта".
Дома в Брэдбери действительно поражают масштабами: особняки по 30 000 квадратных футов с винными погребами, теннисными кортами, озерами с форелью, подземными тирами и собственными кинотеатрами. Один из таких домов, выставленный за $78,8 млн, строился более 11 лет. В него включен пруд с поддерживаемой температурой для радужной форели (на это ушло $8,5 млн). Владелец — магнат Дональд Эбби — потратил на весь комплекс около $90 млн.
Издание отмечает, что Брэдбери не просто элитный пригород, а территория почти полной изоляции от внешнего мира. Здесь нет супермаркетов, кафе, бутиков, АЗС или светофоров. За продуктами и другими вещами люди едут в соседние города.
Местные жители тщательно охраняет свою репутацию. Местные чиновники уклоняются от общения с прессой. По словам бывшего городского управляющего, владельцы особняков были бы счастливы, если бы никто не знал, где находится Брэдбери.
Также отмечается, что в городе почти нулевая преступность. Самый громкий инцидент здесь произошел еще в 1988 году, когда был убит гонщик Микки Томпсон и его жена. Сейчас главными "нарушителями спокойствия" можно считать разве что медведей, которые периодически наведываются в пруд за радужной форелью.
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