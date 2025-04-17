Особняк як "чайові": як живуть жителі секретного місто для мільйонерів (фото)

Невелике місто Бредбері (США) не знайти на туристичних картах, але саме там багаті люди "створюють свої приватні фортеці", дотримуючись місцевих заборон на лайку, алкоголь і навіть стукіт у чужі двері.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Приховане від сторонніх очей місто Бредбері, загублене біля підніжжя гір Сан-Габріель за 23 милі від Лос-Анджелеса (США), вражає поєднанням провінційної суворості та екстремальної розкоші. На перший погляд, це крихітне, "секретне" передмістя, в якому проживає менш ніж тисяча осіб, але насправді це територія для багатих людей. Середня вартість будинків у районі можна порівняти з голлівудськими особняками, а місцеві закони нагадують суміш вікторіанської моралі та елітарного відсторонення.

У Бредбері заборонено лаятися в громадських місцях, грати в азартні ігри, вживати алкоголь навіть на приватній території, якщо це заважає сусідам, а також розмахувати іграшковою зброєю в загрозливій манері. Потрапити всередину більшості будинків можна тільки через в'їзди, що охороняються, а багато особняків сховані за щільною зеленню, високими парканами й сторожовими пунктами.

Ріелтор Тім Дуркович каже, що в місті живуть люди "оточені багатством" Фото: Daily Mail

Згідно з міською легендою, купівля нерухомості тут — не розкіш, а жест статусу. Один рієлтор пригадав, як потенційна покупчиня з Китаю продемонструвала на телефоні банківські рахунки на загальну суму понад 5 мільярдів доларів, після чого з посмішкою заявила, що купівля маєтку — "всього лише чайові для офіціанта".

Будинки в Бредбері справді вражають масштабами: особняки по 30 000 квадратних футів з винними льохами, тенісними кортами, озерами з фореллю, підземними тирами та власними кінотеатрами. Один із таких будинків, виставлений за $78,8 млн, будувався понад 11 років. До нього включено ставок із підтримуваною температурою для райдужної форелі (на це пішло $8,5 млн). Власник — магнат Дональд Еббі — витратив на весь комплекс близько $90 млн.

Хієу Тай Тран, власник мережі супермаркетів Shun Fat, володіє неймовірним будинком у Бредбері. Фото: Daily Mail

Видання зазначає, що Бредбері не просто елітне передмістя, а територія майже повної ізоляції від зовнішнього світу. Тут немає супермаркетів, кав'ярень, бутиків, АЗС чи світлофорів. За продуктами та іншими речами люди їдуть у сусідні міста.

Місцеві жителі ретельно охороняють свою репутацію. Місцеві чиновники ухиляються від спілкування з пресою. За словами колишнього міського управителя, власники особняків були б щасливі, якби ніхто не знав, де перебуває Бредбері.

Також зазначається, що в місті майже нульова злочинність. Найгучніший інцидент тут стався ще 1988 року, коли було вбито гонщика Міккі Томпсона та його дружину. Нині головними "порушниками спокою" можна вважати хіба що ведмедів, які періодично навідуються у ставок по райдужну форель.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила занедбану будівлю, щоб перетворити її на "вічний дім". Даніель Раффілд з Корнуолла здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.

Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.