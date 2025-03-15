В Ираке ликвидировали одного из лидеров "Исламского государства": что известно (видео)

Абу Хадиджа нес ответственность за операции, логистику и планирование, осуществляемые ИГИЛ по всему миру. Его удалось идентифицировать с помощью ДНК.

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Лидер "Исламского государства" в Ираке и Сирии Абдалла Маки Муслих аль-Рифаи или же Абу Хадиджа был ликвидирован в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами во главе с США. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани.

Премьер-министр назвал аль-Рифаи "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире".

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту новость в своей социальной сети Truth Social, заявив, что "несчастная жизнь аль-Рифаи закончилась".

"Сегодня был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ в Ираке. На него неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГИЛ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. Мир через силу", — написал глава Белого дома.

Центральное командование США в своем заявлении сообщило, что в результате авиаудара в иракской провинции Аль-Анбар были убиты мировой лидер ИГИЛ, глава глобальных операций Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, по прозвищу "Абу Хадиджа", и еще один боевик.

"Будучи эмиром высшего руководящего органа ИГИЛ, Абу Хадиджа нес ответственность за операции, логистику и планирование, осуществляемые ИГИЛ по всему миру, и руководит значительной частью финансов глобальной организации группировки", — заявило Центральное командование вооруженных сил США.

После удара американские и иракские силы обнаружили обоих убитых боевиков, на каждом из которых была надета неразорвавшаяся "жилетка смертника", а также имелось несколько единиц оружия.

Отмечается, что американским и иракским силам удалось идентифицировать аль-Рифаи с помощью ДНК, собранной во время предыдущего рейда, когда ему чудом удалось скрыться.

Напомним, в октябре 2024 года в результате израильского удара по южному Бейруту на территории Ливана был ликвидирован Хашем Сафиеддин, предполагаемый преемник бывшего генерального секретаря организация "Хезболла" Хасана Насраллы.