В Іраку ліквідували одного з лідерів "Ісламської держави": що відомо (відео)

Абу Хадіджа ніс відповідальність за операції, логістику і планування, здійснювані ІДІЛ по всьому світу. Його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК.

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Лідера "Ісламської держави" в Іраку і Сирії Абдалла Макі Мусліх аль-Ріфаї або ж Абу Хадіджа ліквідували під час спецоперації, яку провели співробітники Іракської національної розвідки спільно з коаліційними силами на чолі зі США. Про це повідомляє New York Post із посиланням на заяву прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані.

Прем'єр-міністр назвав аль-Ріфаї "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку і світі".

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Президент США Дональд Трамп відреагував на цю новину у своїй соціальній мережі Truth Social, заявивши, що "нещасливе життя аль-Ріфаї закінчилося".

"Сьогодні був ліквідований лідер-втікач ІДІЛ в Іраку. На нього невпинно полювали наші безстрашні бійці. Його жалюгідне життя було перервано, як і життя ще одного члена ІДІЛ, у координації з іракським урядом і курдським регіональним урядом. Мир через силу", — написав глава Білого дому.

Центральне командування США у своїй заяві повідомило, що внаслідок авіаудару в іракській провінції Аль-Анбар було вбито світового лідера ІДІЛ, главу глобальних операцій Абдаллу Маккі Мусліх аль-Ріфаї, на прізвисько "Абу Хадіджа", і ще одного бойовика.

"Будучи еміром вищого керівного органу ІДІЛ, Абу Хадіджа був відповідальним за операції, логістику та планування, що здійснюються ІДІЛ по всьому світу, і керує значною частиною фінансів глобальної організації угруповання", — заявило Центральне командування збройних сил США.

Після удару американські та іракські сили виявили обох убитих бойовиків, на кожному з яких була одягнута нерозірвана "жилетка смертника", а також були наявні кілька одиниць зброї.

Зазначається, що американським та іракським силам вдалося ідентифікувати аль-Ріфаї за допомогою ДНК, зібраної під час попереднього рейду, коли йому дивом вдалося сховатися.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року внаслідок ізраїльського удару по південному Бейруту на території Лівану ліквідували Хашема Сафієддіна, ймовірного наступника колишнього генерального секретаря організація "Хезболла" Хасана Насралли.