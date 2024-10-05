Наступника лідера "Хезболли" Хашема Сафієддіна ліквідовано внаслідок атаки Ізраїлю, — ЗМІ

За інформацією інформаційних агентств, під час атаки Сафієддін зі своїми соратниками перебував у підземному бункері, звідки вибратися живим практично неможливо.

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У ніч 5 жовтня внаслідок ізраїльського удару по південному Бейруту на території Лівану ліквідували Хашема Сафієддіна, імовірного наступника колишнього генерального секретаря організації "Хезболла" Хасана Насралли. Також під час атаки загинули й всі його соратники, повідомило саудівське новинне агентство Al Hadath.

Саудівське видання стверджує, що Ізраїль підтвердив факт ліквідації, однак за даними The Jerusalem Post, інформацію саудівського агентства перевірити поки що не вдалося. Однак судячи з характеру удару і з урахуванням того, що Сафієддін перебував у підземному бункері, вибратися звідти живим практично неможливо.

Що відомо про Хашема Сафієддіна

Хашем Сафієддін, двоюрідний брат Насралли та впливова фігура в "Хезболлі", був включений до списку терористів США ще 2017 року через його тривалі зв'язки з цим угрупованням. Протягом понад двох десятиліть він очолював виконавчу раду "Хезболли", відіграючи ключову роль у її діяльності. Крім того, він пов'язаний з Іраном через шлюб із дочкою загиблого командира іранських сил "Кудс" Касема Солеймані.

Ескалація напруженості на Близькому Сході

Удар по Сафіеддіну стався на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою". Нещодавно Ізраїль почав наземне вторгнення до Лівану, а Іран, зі свого боку, обрушив ракетний шквал по ізраїльських територіях. Напруженість наростає по обидва боки, особливо у світлі триваючої війни в Газі, де Іран підтримує терористичні угруповання ХАМАС і "Хезболлу", які здійснюють транскордонні атаки на Ізраїль.

Пряма участь Ірану в конфлікті з Ізраїлем викликала побоювання, що регіон може опинитися втягнутим у масштабну війну, яка зачіпає не тільки військово-політичні інтереси, а й критично важливі об'єкти інфраструктури — від нафтових до ядерних. Іранські амбіції щодо ядерної зброї та ізраїльський ядерний потенціал посилюють загрозу подальшої ескалації конфлікту.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за свої дії, маючи на увазі можливі подальші удари по іранських об'єктах у відповідь на атаки іранських проксі. Зі свого боку американський президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Білий дім обговорює варіант ізраїльської атаки по нафтових родовищах Ірану у відповідь на масований ракетний удар по Ізраїлю.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав мусульманський світ об'єднатися проти дій Ізраїлю. Однак, на думку президента Інституту турецьких досліджень Кароліни Ванда Ольшовської, міцного мусульманського альянсу не буде, оскільки між провідними країнами регіону існують багато розбіжностей.