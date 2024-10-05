Преемник лидера "Хезболлы" Хашем Сафиеддин ликвидирован в результате атаки Израиля, — СМИ

По информации информационных агентств, во время атаки Сафиеддин со своими соратниками находился в подземном бункере, откуда выбраться живым практически невозможно.

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В ночь 5 октября в результате израильского удара по южному Бейруту на территории Ливана был ликвидирован Хашем Сафиеддин, предполагаемый преемник бывшего генерального секретаря организация "Хезболла" Хасана Насраллы. Также в ходе атаки погибли и все его соратники, сообщило саудовское новостное агентство Al Hadath.

Саудовское издание утверждает, что Израиль подтвердил факт ликвидации, однако по данным The Jerusalem Post, информацию саудовского агентства проверить пока не удалось. Однако судя по характеру удара и с учетом того, что Сафиеддин находился в подземном бункере, выбраться оттуда живым практически невозможно.

Что известно о Хашеме Сафиеддине

Хашем Сафиеддин, двоюродный брат Насраллы и влиятельная фигура в "Хезболле", был включен в список террористов США еще в 2017 году из-за его длительных связей с этой группировкой. На протяжении более двух десятилетий он возглавлял исполнительный совет "Хезболлы", играя ключевую роль в ее деятельности. Кроме того, он связан с Ираном через брак с дочерью погибшего командира иранских сил "Кудс" Касема Солеймани.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке

Удар по Сафиеддину произошел на фоне обострения конфликта между Израилем и "Хезболлой". Недавно Израиль начал наземное вторжение в Ливан, а Иран, в свою очередь, обрушил ракетный шквал по израильским территориям. Напряженность нарастает с обеих сторон, особенно в свете продолжающейся войны в Газе, где Иран поддерживает террористические группировки ХАМАС и "Хезболлу", которые совершают трансграничные атаки на Израиль.

Прямое участие Ирана в конфликте с Израилем вызвало опасения, что регион может оказаться втянутым в масштабную войну, затрагивающую не только военно-политические интересы, но и критически важные объекты инфраструктуры — от нефтяных до ядерных. Иранские амбиции в отношении ядерного оружия и израильский ядерный потенциал усиливают угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

На фоне этих событий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за свои действия, подразумевая возможные дальнейшие удары по иранским объектам в ответ на атаки иранских прокси. В свою очередь американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом обсуждает вариант израильской атаки по нефтяным месторождениям Ирана в ответ на массированный ракетный удар по Израилю.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманский мир объединиться против действий Израиля. Однако, по мнению президента Института турецких исследований Каролины Ванда Ольшовской, прочного мусульманского альянса не будет, поскольку между ведущими странами региона существуют много противоречий.