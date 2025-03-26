Запасы еды и воды на три дня: жителей Европы призывают готовиться к войне с РФ

Европа "мечется" от одного кризиса к другому. Новые оборонные задачи не выдвигаются, вместо них звучат лозунги о вовлечении общества в боевые действия, говорится в проекте "Стратегии готовности" ЕС.

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Европейский союз готовится к войне и другим кризисным сценариям: стихийным бедствиям, пандемиям и природным катаклизмам. С этой целью Еврокомиссия рекомендует запастись едой и водой минимум на 72 часа, пишет издание Politico со ссылкой на проект "Стратегии готовности ЕС".

"Европа мечется от одного кризиса к другому. Ни один из крупных кризисов последних лет не был изолированным или кратковременным. Европа не может позволить себе оставаться пассивной", — сказано в документе.

Подготовка к войне занимает центральное место в докладе. Новых оборонных инициатив стратегия не предлагает, но призывает к совместному вовлечению общества в боевые действия. Угроза геополитического конфликта может быть как в виртуальной, так и в форме военных наступлений.

Европа должна лучше сопротивляться кибератакам: с начала полномасштабной войны в Украине Россия наращивает активность в киберпространстве.

Восточный фланг Европы уже испытал всплеск хакерских атак. Китай, Иран и Северная Корея также часто атакуют западные правительства, компании и ключевые институты.

Комиссия предлагает общеевропейскую стратегию накопления запасов и доступа к критически важным ресурсам, включая средства реагирования на чрезвычайные ситуации и катастрофы, медицинские контрмеры, критически важное сырье, энергетическое оборудование, продукты питания и воду.

Согласно отчету, будут задействоваться централизованные резервы ЕС и вклады отдельных стран. Члены ЕС получат рекомендаций по кризисному планированию, доступности убежищ и обеспечению критически важного пространства.

Напомним, американские разведчики считают, что Украину и Россию устроит затяжная война, а не "плохая" мирная сделка.

Россия, по оценкам разведслужб Запада, продолжит движение в направлении Китая. Объединение двух стран и Северной Кореи является необратимым.