Запаси їжі та води на три дні: жителів Європи закликають готуватися до війни з РФ

Європа "метається" від однієї кризи до іншої. Нових оборонних завдань не висувають, замість них лунають гасла про залучення суспільства до бойових дій, ідеться в проєкті "Стратегії готовності" ЄС.

Related video

Європейський союз готується до війни та інших кризових сценаріїв: стихійних лих, пандемій і природних катаклізмів. З цією метою Єврокомісія рекомендує запастися їжею і водою щонайменше на 72 години, пише видання Politico з посиланням на проєкт "Стратегії готовності ЄС".

"Європа кидається від однієї кризи до іншої. Жодна з великих криз останніх років не була ізольованою або короткочасною. Європа не може дозволити собі залишатися пасивною", — сказано в документі.

Підготовка до війни посідає центральне місце в доповіді. Нових оборонних ініціатив стратегія не пропонує, але закликає до спільного залучення суспільства в бойові дії. Загроза геополітичного конфлікту може бути як у віртуальній, так і у формі військових наступів.

Європа повинна краще чинити опір кібератакам: з початку повномасштабної війни в Україні Росія нарощує активність у кіберпросторі.

Східний фланг Європи вже зазнав сплеску хакерських атак. Китай, Іран і Північна Корея також часто атакують західні уряди, компанії та ключові інститути.

Комісія пропонує загальноєвропейську стратегію накопичення запасів і доступу до критично важливих ресурсів, включно із засобами реагування на надзвичайні ситуації та катастрофи, медичними контрзаходами, критично важливою сировиною, енергетичним обладнанням, продуктами харчування та водою.

Згідно зі звітом, будуть задіяні централізовані резерви ЄС і вклади окремих країн. Члени ЄС отримають рекомендацій щодо кризового планування, доступності притулків і забезпечення критично важливого простору.

Нагадаємо, американські розвідники вважають, що Україну і Росію влаштує затяжна війна, а не "погана" мирна угода.

Росія, за оцінками розвідслужб Заходу, продовжить рух у напрямку Китаю. Об'єднання двох країн і Північної Кореї є незворотнім.