Впервые за 70 лет: в Японии депутата-ютубера лишили мандата за систематические прогулы

Японский ютубер GaaSyy, прославившийся тем, что делился сплетнями о знаменитостях, был исключен из японского парламента после семи месяцев работы за то, что никогда не являлся на работу.

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В Японии депутат Есикадзу Хигаситани, бывший YouTube-блогер, известный под псевдонимом GaaSyy, был лишен мандата из-за систематических прогулов. Об этом сообщает местное издание Kyodo.

Мужчина был исключен из верхней палаты парламента Японии за то, что не являлся на заседания с момента своего избрания. Это первый случай в течение последних 72 лет, когда избранника л--ишили мандата по этой причине. Он был представителем от малочисленной партии Seijika-joshi-48 или "Девушки-политики 48", которая в основном проводит кампании по реформированию телерадиовещания.

За лишение Хигаситани мандата проголосовали 235 членов верхней палаты парламента, против — только один.

В настоящее время мужчина находится в Дубае и не появлялся в Японии из-за опасений быть арестованным. Его подозревают в том, что он обещал нескольким людям за деньги встречу с популярной K-POP-группой BTS, но так и не организовал ее, присвоив себе полученные деньги.

Мужчина записал извинения на видео но члены парламента не приняли его Фото: коллаж Фокус

Согласно информации от источников Kyodo, в декабре японская полиция вызвала Хигаситани на допрос по подозрению в клевете и вымогательстве в связи с его видео на YouTube. В январе были проведены обыски в рамках этих обвинений. Мужчина выразил готовность вернуться в Японию для допроса в марте, однако затем передумал.

Хигаситани был обязан извиниться за свое отсутствие на заседаниях. Он записал извинения на видео, но это не было принято в верхней палате, где настояли на его личном присутствии.

Ранее Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Он заявил, что для сторонников Путина у него есть только одно послание: "Иди на х*й".

Также сообщалось, что мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем. Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.