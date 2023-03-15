Вперше за 70 років: у Японії депутата-ютубера позбавили мандата за систематичні прогули

Японський ютубер GaaSyy, який прославився тим, що ділився плітками про знаменитості, був виключений з японського парламенту після семи місяців роботи за те, що ніколи не був на роботі.

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У Японії депутата Есікадзу Хігаситані, колишнього YouTube-блогера, відомого під псевдонімом GaaSyy, було позбавлено мандата через систематичні прогули. Про це повідомляє місцеве видання Kyodo.

Чоловік був виключений із верхньої палати парламенту Японії через те, що не був на засіданні з моменту свого обрання. Це перший випадок протягом останніх 72 років, коли обранця позбавили мандата з цієї причини. Він був представником від нечисленної партії Seijika-Joshi-48 або "Дівчата-політики 48", яка переважно проводить кампанії з реформування телерадіомовлення.

За позбавлення Хігаситані мандату проголосували 235 членів верхньої палати парламенту, проти лише один.

В даний час чоловік знаходиться в Дубаї і не з'являвся в Японії через побоювання бути заарештованим. Його підозрюють у тому, що він обіцяв кільком людям за гроші зустріч із популярною K-POP-групою BTS, але так і не організував її, привласнивши собі отримані гроші.

Чоловік записав вибачення на відео, але члени парламенту не прийняли його Фото: колаж Фокус

Згідно з інформацією від джерел Kyodo, у грудні японська поліція викликала Хігасітані на допит за підозрою в наклепі та здирстві у зв'язку з його відео на YouTube. У січні було проведено обшуки в межах цих звинувачень. Чоловік висловив готовність повернутися до Японії для допиту у березні, проте потім передумав.

Хігаситані був зобов'язаний вибачитись за свою відсутність на засіданнях. Він вибачився на відео, але це не було прийнято у верхній палаті, де наполягли на його особистій присутності.

Раніше Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нецензурно вилаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Він заявив, що для прихильників Путіна він має лише одне послання: "Йди на х*й".

Також повідомлялося, що чоловіка посадили у в'язницю за календар із глузуванням над королем. Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля та членів його сім'ї належить від 3 до 15 років в'язниці.