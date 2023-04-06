Дістав самурайський меч: у Бельгії гра в "Монополію" закінчилася кровопролиттям

Група молодих людей грала в настільну гру на тротуарі однієї з вулиць Брюсселя, чим розлютила чоловіка, який жив неподалік. Сварка швидко переросла у бійку, після якої постраждали двоє чоловіків.

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В одному з районів Брюсселя (Бельгія) сталася бійка, під час якої двоє чоловіків отримали поранення та були доставлені до лікарні. Про це повідомляє Daily Mail.

Група молодих людей грала в настільну гру на тротуарі однієї з вулиць столиці Бельгії, коли зіткнулися з роздратованим сусідом. Чоловік скаржився, що вже 5 година ранку і що він не може заснути через шум, який вони створюють. Видання стверджує, що він спробував відлякати їх палицею, яку тримав у руці, але це не допомогло.

Сварка швидко переросла в бійку і на допомогу чоловікові прийшов його син із самурайським мечем у руках. Він вступив у сутичку з одним із гравців у "Монополію", під час якої чохол катани пошкодився. Оголене лезо поранило їх обох.

Вулиця, на якій сталася бійка Фото: Google Maps

Поліція Брюсселя підтвердила, що двох чоловіків було доставлено до лікарні. Гравця у "Монополію" пізніше виписали. Чоловік, якому належав меч, перебуває у небезпечному для життя стані. Обох чоловіків також було заарештовано.

На вулиці після зіткнення залишилися великі плями крові та розкидані карти від настільної гри.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік залишився паралізованим після того, як чхнув. Чоловік провів пів року у лікарні та на реабілітації. Після травми минуло вже понад рік, але він все ще не може навіть стояти.

Також повідомлялося, що в США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього. Молодий американець Таннер Кук кілька днів виборював своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік вистрілив йому в живіт. Хлопчику довелося приймати сильні ліки, щоб упоратися з болем.