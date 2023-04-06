У США агенти ФБР переплутали номер готелю і майже годину допитували невинного чоловіка

У Бостоні агенти місцевого відділення спецслужби під час навчань переплутали готельний номер і вдерлися до безневинної людини. Постраждалим виявився пілот компанії Delta Airlines, який просто хотів поспати. Чоловіка помістили в душ і допитували понад 45 хвилин.

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У Бостоні (США) агенти ФБР та спеціальні оператори армії США під час навчань увірвалися не в той готельний номер, де майже годину допитували пілота Delta Airlines, перш ніж зрозуміли, що це не та людина. Про це повідомляє The Insider.

Близько 10 години вечора агенти бостонського відділення ФБР допомагали Міністерству оборони проводити навчання в одному з готелів міста. Агенти були помилково спрямовані не в той номер, де вони затримали людину, яка не була "імовірним виконавцем ролі".

За даними телеканалу CBS Boston, який першим повідомив про інцидент, агенти спочатку стукали у двері. Коли розгублений чоловік відчинив двері, на нього вдягли наручники, помістили в душ і допитували понад 45 хвилин. Після того, як агенти зрозуміли, що припустилися помилки, вони попросили вибачення перед чоловіком, який виявився пілотом авіакомпанії Delta Airlines, який намагався просто поспати.

За словами представників ФБР, ніхто не постраждав.

"Безпека завжди є пріоритетом ФБР і наших партнерів із правоохоронних органів, і ми дуже серйозно ставимося до подібних інцидентів. Бостонський відділ розслідує цей інцидент спільно з Міністерством оборони для вжиття подальших заходів, які будуть вважатися необхідними", — йдеться у заяві ФБР.

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