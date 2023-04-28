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План провалився: у США поліцейські продали наркоторговцю "товар", а потім втратили його

Поліція, автомобілі, операція, під прикриттям, накртокиті, продали наркотики
Фото: Los Angeles Times | Після передачі грошей та отримання свого вантажу підозрюваному вдалося втекти

Каліфорнійські поліцейські погодилися поставити 27 кілограмів метамфетаміну, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного. Однак після передачі грошей та отримання свого товару чоловікові вдалося втекти.

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У штаті Каліфорнія, США, співробітники поліції в процесі операції під прикриттям продали підозрюваному наркоторговцю великий пакет метамфетаміну, щоб упіймати його "на гарячому". Проте їхній план провалився і злочинцеві вдалося втекти разом із наркотиками. Про це пише YahooNews.

Помічники шерифа в окрузі Ріверсайд неподалік Лос-Анджелеса заявили, що погодилися поставити 27 кілограмів забороненого стимулятора, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного.

Після передачі грошей та отримання свого вантажу підозрюваний, мабуть, не захотів залишатися в оточенні співробітників поліції під прикриттям.

"Коли угода відбулася, підозрюваний поїхав, поліцейські з оперативної групи спробували зупинити автомобіль. Чоловік не поступився дорогою, і почалася погоня. Через високу швидкість і зневагу підозрюваного до громадської безпеки, вони втратили авто з поля зору", — йдеться в пресрелізі шерифа округу Ріверсайд.

Колишній капітан департаменту Майкл Луджано розповів, що чув, що пакет метамфетаміну коштував близько 35 000 доларів.

"Це досить ніяково. Це сумно, тому що тепер у нас є додаткові наркотики на вулиці", — додав американець.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.