План провалився: у США поліцейські продали наркоторговцю "товар", а потім втратили його

Каліфорнійські поліцейські погодилися поставити 27 кілограмів метамфетаміну, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного. Однак після передачі грошей та отримання свого товару чоловікові вдалося втекти.

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У штаті Каліфорнія, США, співробітники поліції в процесі операції під прикриттям продали підозрюваному наркоторговцю великий пакет метамфетаміну, щоб упіймати його "на гарячому". Проте їхній план провалився і злочинцеві вдалося втекти разом із наркотиками. Про це пише YahooNews.

Помічники шерифа в окрузі Ріверсайд неподалік Лос-Анджелеса заявили, що погодилися поставити 27 кілограмів забороненого стимулятора, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного.

Після передачі грошей та отримання свого вантажу підозрюваний, мабуть, не захотів залишатися в оточенні співробітників поліції під прикриттям.

"Коли угода відбулася, підозрюваний поїхав, поліцейські з оперативної групи спробували зупинити автомобіль. Чоловік не поступився дорогою, і почалася погоня. Через високу швидкість і зневагу підозрюваного до громадської безпеки, вони втратили авто з поля зору", — йдеться в пресрелізі шерифа округу Ріверсайд.

Колишній капітан департаменту Майкл Луджано розповів, що чув, що пакет метамфетаміну коштував близько 35 000 доларів.

"Це досить ніяково. Це сумно, тому що тепер у нас є додаткові наркотики на вулиці", — додав американець.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.