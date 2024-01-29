Психотроп знайшовся у неочікуваному місці: у Києві схопили наркоторговця з "товаром" (фото)

Мешканець столиці отримував наркотики через поштомат та продавав їх. Незадовго до того, як попастись, він отримав нову партію — пів кілограма амфетаміну.

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У Києві схопили наркоторговця, який отримував заборонені речовини поштою. Деталями 29 січня поділилась пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, 28-річний мешканець столиці налагодив незаконний бізнес — отримував партії наркотиків через поштомат та збував їх. Правоохоронці встановили, що торгував він психотропними речовинами.

Незадовго до свого затримання наркоторговець отримав поштою посилку з електричним чайником. Проте, як з’ясувалось, прилад приховував в собі пакунок з амфетаміном вагою 500 грамів.

Фото з місця подій Фото: Поліція Києва Фото з місця подій Фото: Поліція Києва

Поліціянти затримали киянина та вилучили у нього наркотики, однак на цьому "сюрпризи" не закінчилися. Вдома у чоловіка знайшли засоби для фасування, мобільний телефон та сім-карти.

Раніше затриманого вже судити — також за злочини, пов’язані з наркотиками. Цього разу йому оголосили про підозру у придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересилання психотропів з метою збуту. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото з місця подій Фото: Поліція Києва Фото з місця подій Фото: Поліція Києва

"Наразі правоохоронці встановлюють походження заборонених речовин та інших осіб, причетних до їх реалізації", — додали в поліції.

Нагадаємо, у Київській міській раді відповіли, коли очікувати відкриття станцій метро на ділянці між "Деміївською" та "Теремками".

У ЗМІ інформували, що станом на початок 2024 року приблизно мільйон мешканців Києва мають несплачений борг за електроенергію.