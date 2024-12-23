Побратими чи коханці: що насправді відомо про зв'язок Ахіллеса та Патрокла

Зв’язок Ахіллеса, сина Пелея, та Патрокла довгі роки інтригує вчених: хтось вважає, що вони були просто побратимами, а хтось припускає, що їх поєднували романтичні стосунки. Проте дослідники сходяться в одному: ці древні герої дійсно були напрочуд близькими.

Related video

Зв'язок між Ахіллеса і Патроклом, двома ключовими постатями гомерівської "Іліади", здавна інтригував читачів і науковців. Думки з того, чи були вони близькими друзями, чи їхній зв'язок переростав у романтичні стосунки, дуже різняться, а стародавні тексти та сучасні інтерпретації розпалюють дискусії з обох сторін, пише Greek Reporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В "Іліаді" стосунки між Ахіллесом і Патроклом займають центральне місце. Ахіллес, розгніваний тим, що цар Агамемнон відібрав у нього полонену Брісеїду, відмовляється битися на боці греків, чим завдає значної шкоди їхньому війську.

Патрокл, під керівництвом Нестора, одягає обладунки Ахіллеса і очолює грецьке військо, намагаючись згуртувати бойовий дух. На жаль, він гине від руки троянського царевича Гектора. Вбитий горем, Ахіллес мстить за смерть друга, вбиваючи Гектора й оскверняючи його тіло, демонструючи тим самим свою глибоку скорботу і лють.

Реакція Ахіллеса змусила багатьох замислитися над природою їхнього зв'язку. У 16-й книзі він бажає загибелі як грекам, так і троянцям, щоб вони з Патроклом могли разом завоювати Трою. Його плач після звістки про смерть Патрокла, в якому він каже, що любив його "як власне життя", ще більше поглиблює інтригу. Привид Патрокла також просить, щоб їхній прах поховали — символічний жест, який по-різному інтерпретується в культурах та епохах.

Деякі дослідники стверджують, що горе Ахіллеса виходить за межі дружби. Вони вказують на його інтенсивну жалобу, включаючи піст і драматичні плачі, як на свідчення глибшого зв'язку. Такі ритуали, як покладання пасма волосся в руку Патрокла та їхня спільна урна для поховання, також розглядаються через цю призму.

Не всі античні джерела інтерпретують їхні стосунки як романтичні. Сократ, як записав Ксенофонт, вважав Ахіллеса і Патрокла товаришами, наголошуючи на їхній взаємній повазі та вірності. Ця думка відповідає культурним нормам того часу, коли тісна чоловіча дружба часто демонструвала інтенсивні емоційні зв'язки, не обов'язково маючи на увазі романтику.

Драматична скорбота, яку демонструє Ахіллес, не є чимось незвичайним у контексті давніх середземноморських звичаїв. Наприклад, траурні ритуали в Біблії, такі як плач царя Давида за своїм сином Авесаломом, демонструють подібні інтенсивні емоції без романтичного підтексту. Вчинки Ахіллеса також можна розуміти як вираження його особистості, що є визначальною характеристикою всієї "Іліади".

Конкретні твердження, що підтримують романтичне прочитання, часто не витримують критики. Наприклад, бажання Ахіллеса завоювати Трою вдвох відображає його одержимість честю, а не романтикою. Аналогічно, спільне прохання про поховання пояснюється їхнім довічним товариством, оскільки сам Патрокл зазначає, що вони виховувалися разом.

Важливо

У храмі богині чаклунства і привидів виявили дещо цікаве: археологи здивовані

Хоча природа стосунків Ахіллеса і Патрокла залишається предметом дискусій, більшість свідчень узгоджуються з культурними нормами дружби, а не романтики в Стародавній Греції. Незалежно від того, чи розглядають їх як товаришів, чи як коханців, їхній зв'язок підкреслює теми вірності, скорботи та людяності.

Раніше Фокус писав про незвичайні поховання собак, які виявили у Харрані, Туреччина. Це місце є одним з найдревніших поселень людства та навіть згадується у Книзі Буття.

Також ми розповідали про несподіване відкриття, пов'язане з саваном Карла I Великого. Виявилося, що тканина, з якої зробили саван приховувала секрети.