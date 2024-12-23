Побратимы или любовники: что на самом деле известно о связи Ахиллеса и Патрокла

Связь Ахиллеса, сына Пелея, и Патрокла долгие годы интригует ученых: кто-то считает, что они были просто собратьями, а кто-то предполагает, что их объединяли романтические отношения. Однако исследователи сходятся в одном: эти древние герои действительно были удивительно близкими.

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Связь между Ахиллесом и Патроклом, двумя ключевыми фигурами гомеровской "Илиады", издавна интриговала читателей и ученых. Мнения о том, были ли они близкими друзьями, или их связь перерастала в романтические отношения, очень различаются, а древние тексты и современные интерпретации разжигают дискуссии с обеих сторон, пишет Greek Reporter.

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В "Илиаде" отношения между Ахиллесом и Патроклом занимают центральное место. Ахиллес, разгневанный тем, что царь Агамемнон отобрал у него пленную Брисеиду, отказывается сражаться на стороне греков, чем наносит значительный ущерб их войску.

Патрокл, под руководством Нестора, надевает доспехи Ахиллеса и возглавляет греческое войско, пытаясь сплотить боевой дух. К сожалению, он погибает от руки троянского царевича Гектора. Убитый горем, Ахиллес мстит за смерть друга, убивая Гектора и оскверняя его тело, демонстрируя тем самым свою глубокую скорбь и ярость.

Реакция Ахиллеса заставила многих задуматься над природой их связи. В 16-й книге он желает гибели как грекам, так и троянцам, чтобы они с Патроклом могли вместе завоевать Трою. Его плач после известия о смерти Патрокла, в котором он говорит, что любил его "как собственную жизнь", еще больше углубляет интригу. Призрак Патрокла также просит, чтобы их прах похоронили — символический жест, который по-разному интерпретируется в культурах и эпохах.

Некоторые исследователи утверждают, что горе Ахиллеса выходит за пределы дружбы. Они указывают на его интенсивный траур, включая пост и драматические плачи, как на свидетельство более глубокой связи. Такие ритуалы, как помещение пряди волос в руку Патрокла и их совместная урна для захоронения, также рассматриваются через эту призму.

Не все античные источники интерпретируют их отношения как романтические. Сократ, как записал Ксенофонт, считал Ахиллеса и Патрокла товарищами, подчеркивая их взаимное уважение и верность. Это мнение соответствует культурным нормам того времени, когда тесная мужская дружба часто демонстрировала интенсивные эмоциональные связи, не обязательно имея в виду романтику.

Драматическая скорбь, которую демонстрирует Ахиллес, не является чем-то необычным в контексте древних средиземноморских обычаев. Например, траурные ритуалы в Библии, такие как плач царя Давида по своему сыну Авессалому, демонстрируют подобные интенсивные эмоции без романтического подтекста. Поступки Ахиллеса также можно понимать как выражение его личности, что является определяющей характеристикой всей "Илиады".

Конкретные утверждения, поддерживающие романтическое прочтение, часто не выдерживают критики. Например, желание Ахиллеса завоевать Трою вдвоем отражает его одержимость честью, а не романтикой. Аналогично, совместная просьба о погребении объясняется их пожизненным обществом, поскольку сам Патрокл отмечает, что они воспитывались вместе.

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Хотя природа отношений Ахиллеса и Патрокла остается предметом дискуссий, большинство свидетельств согласуются с культурными нормами дружбы, а не романтики в Древней Греции. Независимо от того, рассматривают ли их как товарищей или как любовников, их связь подчеркивает темы верности, скорби и человечности.

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