Личная жертва: археологи сделали жуткое открытие в Перу

Исследуя захоронение в Хуака Као Вьехо на севере Перу, археологи обнаружили человеческие останки, свидетельствующие о необычном жертвоприношении. Исследователи нашли останки подростков, которые были родственниками умерших.

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Двое подростков, принесенных в жертву 1500 лет назад в андском погребальном обряде, оказались тесно связанными со взрослыми, с которыми их похоронили, как показало новое генетическое исследование. Эта находка свидетельствует о том, что эти жертвоприношения связаны со смертью членов семьи, отмечая ритуал, который никогда ранее не был задокументирован археологами, пишет Live Science.

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Исследование сосредотачивается на культуре Моче, которая существовала на северном побережье Перу с 300 по 950 год нашей эры. Известные своими сложными церемониями и человеческими жертвоприношениями в честь богов, Моче оставили после себя многочисленные археологические памятники, хотя мало что указывает на жертвенные практики с участием близких родственников.

По словам соавтора исследования Ларса Ферен-Шмитца, археогенетика из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, это первое генетическое подтверждение родственных связей между жертвами и похороненными. "Никакие доказательства не указывали на то, что в жертву приносили близких родственников или родственников-подростков, как мы наблюдали", — пояснила Ферен-Шмитц.

Эти находки происходят из захоронения в Хуака Као Вьехо, пирамидального сооружения на севере Перу, открытого в 2005 году. В гробнице похоронены шесть человек, в том числе высокопоставленная женщина из народа Моче, которую назвали сеньорой де Као. Рядом с ней были трое мужчин и двое подростков, парень и девушка, которых задушили веревками из растительных волокон.

Генетический анализ показал, что девушка была племянницей сеньоры де Као, а двое мужчин, вероятно, были ее братьями. Один из этих мужчин был идентифицирован как отец принесенной в жертву девочки. Между тем мальчик-подросток, который также был задушен, оказался сыном одного из братьев сеньоры де Као. Это первое свидетельство принесения сына в жертву отцу в погребальных традициях Моче.

Содержимое гробницы свидетельствует об уникальной форме личного ритуального жертвоприношения, отличной от публичных ритуалов, которые обычно ассоциируются с Моче. Ферен-Шмитц отмечает, что удушение могло считаться достойным способом чествования лиц высокого статуса. Однако точные причины принесения в жертву членов семьи остаются неясными. Джеффри Квилтер, антрополог из Гарвардского университета, предполагает, что на эти церемонии могли повлиять внутренние конфликты или политические мотивы.

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Будущие исследования имеют целью выяснить, были ли семейные жертвоприношения широко распространенной традицией, а также исследовать глубинную общественную динамику, которая сформировала эти ритуалы. Это исследование не только обогащает наше понимание культуры Моче, но и поднимает более широкие вопросы о роли семьи и власти в древних андских обществах.

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