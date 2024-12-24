Личная жертва: археологи сделали жуткое открытие в Перу
Исследуя захоронение в Хуака Као Вьехо на севере Перу, археологи обнаружили человеческие останки, свидетельствующие о необычном жертвоприношении. Исследователи нашли останки подростков, которые были родственниками умерших.
Двое подростков, принесенных в жертву 1500 лет назад в андском погребальном обряде, оказались тесно связанными со взрослыми, с которыми их похоронили, как показало новое генетическое исследование. Эта находка свидетельствует о том, что эти жертвоприношения связаны со смертью членов семьи, отмечая ритуал, который никогда ранее не был задокументирован археологами, пишет Live Science.
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Исследование сосредотачивается на культуре Моче, которая существовала на северном побережье Перу с 300 по 950 год нашей эры. Известные своими сложными церемониями и человеческими жертвоприношениями в честь богов, Моче оставили после себя многочисленные археологические памятники, хотя мало что указывает на жертвенные практики с участием близких родственников.
По словам соавтора исследования Ларса Ферен-Шмитца, археогенетика из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, это первое генетическое подтверждение родственных связей между жертвами и похороненными. "Никакие доказательства не указывали на то, что в жертву приносили близких родственников или родственников-подростков, как мы наблюдали", — пояснила Ферен-Шмитц.
Эти находки происходят из захоронения в Хуака Као Вьехо, пирамидального сооружения на севере Перу, открытого в 2005 году. В гробнице похоронены шесть человек, в том числе высокопоставленная женщина из народа Моче, которую назвали сеньорой де Као. Рядом с ней были трое мужчин и двое подростков, парень и девушка, которых задушили веревками из растительных волокон.
Генетический анализ показал, что девушка была племянницей сеньоры де Као, а двое мужчин, вероятно, были ее братьями. Один из этих мужчин был идентифицирован как отец принесенной в жертву девочки. Между тем мальчик-подросток, который также был задушен, оказался сыном одного из братьев сеньоры де Као. Это первое свидетельство принесения сына в жертву отцу в погребальных традициях Моче.
Содержимое гробницы свидетельствует об уникальной форме личного ритуального жертвоприношения, отличной от публичных ритуалов, которые обычно ассоциируются с Моче. Ферен-Шмитц отмечает, что удушение могло считаться достойным способом чествования лиц высокого статуса. Однако точные причины принесения в жертву членов семьи остаются неясными. Джеффри Квилтер, антрополог из Гарвардского университета, предполагает, что на эти церемонии могли повлиять внутренние конфликты или политические мотивы.
Будущие исследования имеют целью выяснить, были ли семейные жертвоприношения широко распространенной традицией, а также исследовать глубинную общественную динамику, которая сформировала эти ритуалы. Это исследование не только обогащает наше понимание культуры Моче, но и поднимает более широкие вопросы о роли семьи и власти в древних андских обществах.
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