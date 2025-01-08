Залишився рік: підземелля собору Святої Софії скоро стануть доступні для відвідувачів (фото)

Частину підземелля побудували ще у IV столітті н. е., на два століття швидше, ніж сам собор.

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Міністерство культури й туризму Туреччини проводить масштабну реконструкцію підземелля собору Святої Софії в Стамбулі, щоб підготувати їх для публічного відкриття. Цей проєкт спрямований на реставрацію тунелів, склепінь, коридорів і трикімнатної підземної гробниці під собором, пише Arkeonews.

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Ці приховані простори, які використовували для вентиляції, зберігання та поховання, утворюють приховану мережу. Однією з найцікавіших особливостей підземелля є Гіпогей, трикімнатна підземна гробниця, розташована на чотири метри нижче північно-східного фасаду пам'ятки. Впродовж століть гробниця зазнала модифікацій і з'єдналася з іншими підземними спорудами вентиляційними шахтами.

Ця споруда з'явилася раніше за головну будівлю Фото: AA

Ця споруда з'явилася раніше за головну будівлю, а саме в IV столітті нашої ери, за багато століть до завершення будівництва собору Святої Софії в VI столітті. Хоча про її існування було відомо з 1946 року, гробниця залишалася недоступною під шарами бруду та сміття до 2020 року, коли масштабні роботи з очищення заново її відкрили.

Доктор Хасан Фірат Дікер з Наукової ради собору Святої Софії відзначив важливість проєкту.

"Це дослідження важливе не тільки тому, що воно дозволяє відвідати деякі секції, але й тому, що його результати розкривають історію Стамбула", — сказав він.

Вчений також розповів, що реставрація включає секції під двором, яким стільки ж років, скільки і самій головній будівлі — близько 1500 років.

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Очікується, що очищення і реставрація триватимуть ще рік під наглядом експертів з музею пам'ятки, які гарантують, що до всіх знахідок ставляться з максимальною обережністю.

Раніше Фокус писав про поховання придворного лікаря часів правління фараона Пепі II. Теті Неб Фу мав багато престижних титулів, зокрема головного палацового лікаря, головного стоматолога, а також жерця і "мага" богині Серкет.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття турецьких археологів. На заході Туреччини дослідники виявили древню лазню, яку місцеві жителі роками використовували як стайні.