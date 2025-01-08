Остался год: подземелья собора Святой Софии скоро станут доступны для посетителей (фото)

Часть подземелья построили еще в IV веке н. э., на два века быстрее, чем сам собор.

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Министерство культуры и туризма Турции проводит масштабную реконструкцию подземелья собора Святой Софии в Стамбуле, чтобы подготовить их для публичного открытия. Этот проект направлен на реставрацию тоннелей, сводов, коридоров и трехкомнатной подземной гробницы под собором, пишет Arkeonews.

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Эти скрытые пространства, которые использовали для вентиляции, хранения и захоронения, образуют скрытую сеть. Одной из самых интересных особенностей подземелья является Гипогей, трехкомнатная подземная гробница, расположенная на четыре метра ниже северо-восточного фасада памятника. На протяжении веков гробница претерпела модификации и соединилась с другими подземными сооружениями вентиляционными шахтами.

Это сооружение появилось раньше главного здания Фото: АА

Это сооружение появилось раньше главного здания, а именно в IV веке нашей эры, за много веков до завершения строительства собора Святой Софии в VI веке. Хотя о ее существовании было известно с 1946 года, гробница оставалась недоступной под слоями грязи и мусора до 2020 года, когда масштабные работы по очистке заново ее открыли.

Доктор Хасан Фират Дикер из Научного совета собора Святой Софии отметил важность проекта.

"Это исследование важно не только потому, что оно позволяет посетить некоторые секции, но и потому, что его результаты раскрывают историю Стамбула", — сказал он.

Ученый также рассказал, что реставрация включает секции под двором, которым столько же лет, сколько и самому главному зданию — около 1500 лет.

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Ожидается, что очистка и реставрация будут продолжаться еще год под наблюдением экспертов из музея памятника, которые гарантируют, что ко всем находкам относятся с максимальной осторожностью.

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