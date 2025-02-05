Обезьяна в церкви: во время раскопок в Германии археологи обнаружили более 1000 артефактов

Раскопки достигли глубины 40 сантиметров на площади 145 квадратных метров. Среди обнаруженных артефактов уникальные монеты, жемчужины, кости животных, керамика и личные вещи.

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Недавние раскопки в церкви в центральной Германии обнаружили более 1 000 старинных предметов. Местные эксперты провели тщательное исследование религиозного объекта в маленьком городке, стремясь раскрыть скрытые детали о прошлом, пишет HeritageDaily.

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Археологи из Государственного управления охраны памятников и археологии (LDA) земли Саксония-Анхальт обнаружили более 1 000 артефактов во время работ в церкви Святой Марии в Гарделегене. Среди находок — 679 монет и их фрагментов, а также жемчужины, булавки, кости животных, керамика, металлическая фурнитура, застежки для книг, частицы витражей, железные гвозди, остатки растений и личные вещи.

Среди необычных предметов были три игральных кости и свинцово-бронзовая фигурка обезьяны высотой 8 сантиметров.

Исследователи рассказали: "Хотя изображения обезьян в церквях — не редкость, они часто выполняют символические роли, участвуя в настольных играх, играя музыку, имитируя человеческое поведение или запутываясь в лианах и ловушках. В позднем Средневековье обезьян часто изображали как демонических существ или как сатирическое изображение человеческой глупости и пороков".

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Церковь, построенная в готическом стиле в XIII веке, имела просторный зал с высокими сводчатыми потолками и большими витражами. На протяжении веков здание подвергалось различным реставрациям, которые сохранили его средневековый характер, однако с модификациями из более поздних периодов.

Раскопки достигали глубины 40 сантиметров на площади 145 квадратных метров, что позволило исследователям найти монеты, керамику и другие реликвии, которые дают представление об исторических традициях региона. Обнаруженные артефакты помогут проиллюстрировать повседневную жизнь и социальные связи людей из прошлых веков.

Чтобы отпраздновать завершение строительных работ, специалисты организовали выставку под названием "Потерянные и найденные", на которой показали некоторые из найденных артефактов.

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