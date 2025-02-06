Спустя века поисков: ученые раскрыли содержимое свитка из Геркуланума

Благодаря использованию ИИ и новейшему способу рентгеновского сканирования ученым удалось воссоздать текст одного из свитков, найденных в Геркулануме. Эти артефакты — уникальные тексты римской эпохи, которые уцелели до наших дней.

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Веками ученые искали способ прочитать древние свитки, погребенные под слоями вулканического пепла почти 2 000 лет назад. Теперь сочетание искусственного интеллекта и человеческого опыта может наконец раскрыть их тайны, пишет Phys.org.

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Свитки, найденные в 1750-х годах на руинах большой виллы в Геркулануме, являются одними из немногих уцелевших текстов римской эпохи. После извержения Везувия в 79 году н. э., эти деликатные артефакты превратились в обугленные, хрупкие фрагменты, что сделало невозможным традиционные методы чтения. Большая часть коллекции хранится в Национальной библиотеке Неаполя, а несколько свитков — в Оксфорде.

В 2023 году был начат конкурс "Vesuvius Challenge", призванный поощрить технологические решения для расшифровки свитков. Недавно исследователи объявили о значительном прорыве: они успешно создали первое изображение внутренней стороны свитка, хранящегося в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде.

Достижение стало возможным благодаря высокоэнергетическому рентгеновскому сканированию в лаборатории Diamond Light Source, расположенной неподалеку от Оксфорда, с последующим применением передовых методов искусственного интеллекта, которые помогли виртуально реконструировать текст.

Брент Силз, ученый из Университета Кентукки и соучредитель проекта, описал результаты как наиболее значительный прогресс, когда-либо достигнутый в сканировании свитка из Геркуланума. Хотя пока удалось идентифицировать лишь несколько слов — одно из них является греческим словом "отвращение" — эксперты оптимистично настроены относительно дальнейшего улучшения четкости изображения и разборчивости текста.

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Питер Тот, куратор греческих коллекций Бодлеанской библиотеки, отметил важность совершенствования технологии, чтобы избежать перемещения остальных свитков. Поскольку в Неаполе хранится еще более тысячи свитков, исследователи надеются, что методы на основе искусственного интеллекта в конце концов позволят полностью раскрыть содержание этих древних текстов.

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