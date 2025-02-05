Знайшли там, де ніхто не чекав: археологи розкопали римський шолом у Данії (фото)

Під час розкопок у Данії археологи виявили стародавні артефакти, які належали впливовому правителю. Серед найцікавіших знахідок — римський шолом IV століття н. е., що робить відкриття унікальним.

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У Данії археологи виявили велику колекцію зброї, обладунків та артефактів, похованих приблизно 1 500 років тому. Серед найдивовижніших знахідок — залишки римського шолома, а також добре збережена кольчужна сорочка та інші цінні предмети, пише Arkeonews.

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Відкриття відбулося в Льоснінг Сондермарк, поблизу Хеденстеда, під час розкопок, що проводилися в межах підготовки до розширення автомагістралі.

Дослідники розкопали велике поховання, що містило достатньо зброї, щоб озброїти невеликий загін, що дозволяє припустити, що похована тут особа мала значний вплив. Наявність кольчуги та іншого військового спорядження вказує на зв'язок з елітними воїнськими традиціями залізного віку.

Дослідники розкопали велике поховання Фото: Vejle Museums

Серед найбільш незвичайних знахідок — дві залізні пластини, кожна розміром приблизно з людську долоню. Рентгенівське дослідження показало, що вони є компонентами римського гребенястого шолома, зокрема, шийного щитка та декорованого щокового щитка.

Ці шоломи, поширені в Римській імперії IV століття, надзвичайно рідкісні в південній Скандинавії. Нечисленні відомі приклади були знайдені в Шлезвігу, на півдні Швеції, і на Готланді, що робить це відкриття особливо значущим.

Ще одна знахідка — кольчужна сорочка — одна з небагатьох, знайдених у цьому регіоні. Особливістю цієї знахідки є те, що її виявили в межах поселення, а не на місці поховання чи в болоті. Виготовлення кольчуги вимагало майстерності, значних ресурсів та великої кількості праці, а це означає, що такі обладунки належали воїнам найвищого рангу в суспільстві.

На місці розкопок також розкопали фрагменти двох бронзових шийних кілець, що нагадують візерунки на золотих брактеатах з Вінделевського скарбу. У скандинавській культурі ці артефакти символізували владу і вірність, часто зображуючись у римських образах. Наявність цих прикрас, разом зі зброєю, кінським спорядженням та іншими артефактами, дозволяє припустити, що це місце було церемоніальним сховищем, пов'язаним з елітним лідером.

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Починаючи з 8 лютого 2025 року, окремі артефакти з цієї знахідки, в тому числі фрагменти римського шолома, будуть виставлені в Музеї культури у Вейле, пропонуючи відвідувачам рідкісний шанс зазирнути в давнє минуле Данії.

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