Фінікійці були не першими: в Магрибі знайшли древні поселення 2-го тисячоліття до н. е.

Під час розкопок у Марокко археологи виявили сліди ранніх поселень, які свідчать про заселення регіону ще 2200 роках до н. е. Це відкриття свідчить про набагато динамічніший розвиток, ніж досі вважали вчені.

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Археологи виявили перше відоме поселення бронзової доби в Магрибі, змінивши уявлення про раннє заселення регіону. Хоча вважається, що перші складні суспільства заснували фінікійці близько 800 року до н. е., нещодавні розкопки в Кач-Куш на північному заході Марокко свідчать про складну хронологію подій, пише Heritage Daily.

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Результати досліджень команди Барселонського університету показують, що Кач-Куш заселяли у три окремі етапи, найраніший з яких датується між 2200 і 2000 роками до нашої ери. Це перше поселення дає важливе уявлення про дофінікійські групи.

Другий етап, що охоплює 1300-900 рр. до н. е., пов'язаний із землеробською громадою, яка вела осілий спосіб життя. Розкопки дозволили виявити дерев'яні глинобитні споруди, вирубані в скелях силосні ями та точильні камені, що вказують на розвинену фермерську економіку, зосереджену на вирощуванні зернових культур і домашньої худоби, включаючи овець, кіз і велику рогату худобу.

Останній етап заселення, з 800 до 600 року до н. е., відображає поєднання місцевих та іноземних впливів, з впровадженням гончарних кругів, залізних знарядь праці та архітектурних традицій середземноморських культур.

Хамза Бенаттіа Мельгарехо, дослідник факультету географії та історії Барселонського університету, наголосив на важливості цих знахідок, зазначивши, що Кач-Куш є одним із найбільш ранніх добре задокументованих безперервних поселень в Магрибі.

Учений пояснив, що це відкриття змінює погляди на місцеві громади, ілюструючи, що вони були активно залучені в ширші соціальні, культурні та економічні обміни, а не існували ізольовано. Він також заявив, що теперішні дослідження на цьому місці спрямовані на подолання давніх історичних упереджень щодо минулого регіону.

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Попри обмеженість дослідницьких зусиль, зосереджених на бронзовому віці Магрибу, це відкриття свідчить про те, що друге тисячоліття до нашої ери було набагато динамічнішим, ніж вважалося раніше. Знахідки в Кач-Куші свідчать про необхідність подальших археологічних досліджень для повного розуміння ранніх моделей заселення і культурного розвитку регіону.

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