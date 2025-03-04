Знайшли після руйнівного шторму: археологи виявили античний артефакт (фото)
Після шторму "Даніель", який завдав катастрофічної шкоди в Лівії, археологи виявили стародавні артефакти. Найголовнішою знахідкою став надгробок із написами давньогрецькою мовою.
Археологи підтвердили виявлення давньогрецького надгробка, знайденого після повені в місті Шахат, Лівія. Артефакт, висічений із вапняку, сплив на поверхню на північному кладовищі після того, як регіоном пронеслися потоки води після шторму "Даніель", пише Arkeonews.
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Після руйнувань, спричинених штормом у вересні 2023 року, в Лівії, зокрема в Шахаті та Дерні, з'явилося кілька історичних артефактів. Серед цих знахідок значну увагу привернув грецький надгробок. Експерти Лівійського управління у справах старожитностей підтвердили знахідку, наголосивши на її історичній важливості для розуміння минулого регіону.
Влада повідомила, що надгробок привернув увагу після того, як у соцмережах поширилася новина про знахідку. Для дослідження та повернення артефакту відправили команду фахівців. Вапняковий надгробок вдалося обережно перемістити, і зараз на цьому місці тривають подальші розкопки, щоб оцінити додаткові потенційні знахідки. Агентство пообіцяло оприлюднити свої висновки після завершення аналізу.
Шахат, історично відомий як Кірена, був великим грецьким поселенням на східному узбережжі Лівії, заснованим у VII столітті до нашої ери. Воно відігравало вирішальну роль у культурному та комерційному ландшафті Середземномор'я.
Сьогодні Кірена є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО і відома своїми добре збереженими руїнами, зокрема храмами, театрами та великим некрополем. Храм Аполлона, один з найбільших у своєму роді, залишається головною пам'яткою стародавнього міста.Важливо
Влада закликала громадськість утриматися від поширення неперевірених археологічних знахідок в Інтернеті. Збереження цілісності таких артефактів є вкрай важливим, оскільки передчасний доступ до них може поставити під загрозу належну документацію та зусилля з консервації.
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