Знайшли після руйнівного шторму: археологи виявили античний артефакт (фото)

Після шторму "Даніель", який завдав катастрофічної шкоди в Лівії, археологи виявили стародавні артефакти. Найголовнішою знахідкою став надгробок із написами давньогрецькою мовою.

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Археологи підтвердили виявлення давньогрецького надгробка, знайденого після повені в місті Шахат, Лівія. Артефакт, висічений із вапняку, сплив на поверхню на північному кладовищі після того, як регіоном пронеслися потоки води після шторму "Даніель", пише Arkeonews.

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Після руйнувань, спричинених штормом у вересні 2023 року, в Лівії, зокрема в Шахаті та Дерні, з'явилося кілька історичних артефактів. Серед цих знахідок значну увагу привернув грецький надгробок. Експерти Лівійського управління у справах старожитностей підтвердили знахідку, наголосивши на її історичній важливості для розуміння минулого регіону.

Влада повідомила, що надгробок привернув увагу після того, як у соцмережах поширилася новина про знахідку. Для дослідження та повернення артефакту відправили команду фахівців. Вапняковий надгробок вдалося обережно перемістити, і зараз на цьому місці тривають подальші розкопки, щоб оцінити додаткові потенційні знахідки. Агентство пообіцяло оприлюднити свої висновки після завершення аналізу.

Влада повідомила, що надгробок привернув увагу після того, як у соцмережах поширилася новина про знахідку, що викликало негайну реакцію Фото: Libyan Antiquities Authority

Шахат, історично відомий як Кірена, був великим грецьким поселенням на східному узбережжі Лівії, заснованим у VII столітті до нашої ери. Воно відігравало вирішальну роль у культурному та комерційному ландшафті Середземномор'я.

Сьогодні Кірена є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО і відома своїми добре збереженими руїнами, зокрема храмами, театрами та великим некрополем. Храм Аполлона, один з найбільших у своєму роді, залишається головною пам'яткою стародавнього міста.

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Влада закликала громадськість утриматися від поширення неперевірених археологічних знахідок в Інтернеті. Збереження цілісності таких артефактів є вкрай важливим, оскільки передчасний доступ до них може поставити під загрозу належну документацію та зусилля з консервації.

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