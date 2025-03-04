Нашли после разрушительного шторма: археологи обнаружили античный артефакт (фото)

После шторма "Даниэль", который нанес катастрофический ущерб в Ливии, археологи обнаружили древние артефакты. Самой главной находкой стало надгробие с надписями на древнегреческом языке.

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Археологи подтвердили обнаружение древнегреческого надгробия, найденного после наводнения в городе Шахат, Ливия. Артефакт, высеченный из известняка, всплыл на поверхность на северном кладбище после того, как по региону пронеслись потоки воды после шторма "Даниэль", пишет Arkeonews.

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После разрушений, вызванных штормом в сентябре 2023 года, в Ливии, в частности в Шахате и Дерне, появилось несколько исторических артефактов. Среди этих находок значительное внимание привлекло греческое надгробие. Эксперты Ливийского управления по делам древностей подтвердили находку, отметив ее историческую важность для понимания прошлого региона.

Власти сообщили, что надгробие привлекло внимание после того, как в соцсетях распространилась новость о находке. Для исследования и возвращения артефакта отправили команду специалистов. Известняковое надгробие удалось осторожно переместить, и сейчас на этом месте продолжаются дальнейшие раскопки, чтобы оценить дополнительные потенциальные находки. Агентство пообещало обнародовать свои выводы после завершения анализа.

Власти сообщили, что надгробие привлекло внимание после того, как в соцсетях распространилась новость о находке, что вызвало немедленную реакцию Фото: Libyan Antiquities Authority

Шахат, исторически известный как Кирена, был крупным греческим поселением на восточном побережье Ливии, основанным в VII веке до нашей эры. Он играл решающую роль в культурном и коммерческом ландшафте Средиземноморья.

Сегодня Кирена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известна своими хорошо сохранившимися руинами, в частности храмами, театрами и большим некрополем. Храм Аполлона, один из крупнейших в своем роде, остается главной достопримечательностью древнего города.

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Власти призвали общественность воздержаться от распространения непроверенных археологических находок в Интернете. Сохранение целостности таких артефактов является крайне важным, поскольку преждевременный доступ к ним может поставить под угрозу надлежащую документацию и усилия по консервации.

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