Такого не ожидал никто: местные жители случайно сделали самое выдающееся открытие в истории Новой Зеландии

На острове Рекоху, Новая Зеландия, местные жители случайно обнаружили древнее каноэ — вака. Эта находка вызвала настоящий ажиотаж среди исследователей.

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Во время поисков древесины на острове Рекоху (острова Чатем) двое жителей наткнулись на то, что может быть одной из самых значительных археологических находок Новой Зеландии. Обнаружение древнего каноэ вака привлекло интерес как со стороны исследователей, так и местной общины, пишет Arkeonews.

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Вака — это традиционное полинезийское каноэ, предназначенное для океанских путешествий. Эти суда играли жизненно важную роль в транспорте, рыболовстве и культурных традициях, символизируя глубокую связь между полинезийскими общинами и морем. Часто построенные с изящным мастерством, вака олицетворяют как инновации, так и исследования в истории мореплавания.

Находка впервые привлекла внимание общественности благодаря фильму "Te Ao With Moana", где журналист Хикуранги Кимиора Джексон освещал историю с места раскопок. Отец и сын, сделавшие открытие, Винсент и Никау Дикс, сначала приняли захороненный объект за обычный кусок древесины. Однако, когда они вскрыли больше секций, начали вырисовываться четкие очертания лодки.

"Это все необычная древесина; она очень хорошо сделана и выглядела совершенно новой для меня, потому что она так хорошо сохранилась", — пояснил Никау Дикс.

Когда сильный дождь обнажил дополнительный компонент ваки, удалось подтвердить подлинность судна. С тех пор находка вызвала значительный ажиотаж среди малочисленного населения острова, привлекая археологов, исследователей и культурологов, которые стремились узнать больше.

Отец и сын, сделавшие открытие, Винсент и Никау Дикс, сначала приняли захороненный объект за обычный кусок древесины Фото: Vincent Dix

Сейчас во время раскопок удалось обнаружить около 400 деревянных фрагментов, и есть потенциал для дальнейших открытий вдоль береговой линии. Среди найденного — характерные резьбы, гравированный обсидиан и плетеные веревки, что свидетельствует о значительном возрасте ваки. Предварительные тесты связывают некоторые фрагменты древесины с местными деревьями Новой Зеландии, такими как пукатеа, тотара и риму, что дает подсказки о происхождении судна.

Ведущий археолог проекта Джастин Максвелл назвал это открытие одним из важнейших в истории Новой Зеландии.

"Существует так много историй, которые можно рассказать, и мы еще даже не поцарапали поверхность", — отметил он, выделив дальнейшие исследовательские возможности, что открывает эта находка.

Сейчас продолжаются консервационные работы, чтобы защитить деликатные компоненты ваки. Специалисты тщательно моют, обрабатывают и консервируют каждый артефакт в соответствии с его хрупкостью. Между тем продолжаются дискуссии между учеными и местными общинами иви и море, которые имеют собственные исторические взгляды на происхождение судна.

Культурный обозреватель Том Ланаузе, который родом из Нгати Мутунга и является потомком мори, считает, что это может быть связано с морскими традициями мори.

"Я считаю, что там лежит вака море, но, как говорят в народе, пусть вака расскажет свою историю", — заявил он.

Мауи Соломон, председатель Фонда поселения Мориори Ими, также отметил культурное значение находки, отметив ее важность в сохранении морской истории коренных народов.

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Эта находка дает редкий взгляд на богатые мореходные традиции Полинезии, углубляя историческое понимание и одновременно укрепляя культурные связи с прошлым. Исследования, которые будут продолжаться дальше, могут выявить истории, давно погребенные под песком, углубляя знания об океанской навигации и заселении Тихого океана.

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