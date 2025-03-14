Ховалися від дослідників: кого знайшли вчені у глибинах Світового океану (фото)

Масштабний проєкт, спрямований на дослідження морського біорізноманіття, призвів до неочікуваних результатів. Всього за 16 місяців вчені виявили понад 850 раніше невідомих видів, серед яких акули, креветки, м’які корали та глибоководні молюски.

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У межах амбітної глобальної ініціативи з документування біорізноманіття океану вчені виявили 866 нових морських видів всього за 16 місяців. Nekton Ocean Census, масштабний проєкт, очолюваний Фондом Ніппон, являє собою одну з наймасштабніших місій з каталогізації життя під хвилями, пише IFLScience.

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Нещодавно зареєстровані види охоплюють широкий спектр морського життя, від акул до мікроскопічних істот. Серед відкриттів — новий вид акули-гітари, різноманітні корали, креветки, краби та глибоководні молюски. Ці знахідки демонструють як багатство морського біорізноманіття, так і нагальну потребу документування видів до того, як вони зіткнуться з екологічними загрозами.

Ці знахідки демонструють як багатство морського біорізноманіття, так і нагальну потребу документування видів до того, як вони зіткнуться з екологічними загрозами Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Одне з найголовніших відкриттів — вид акули-гітари, знайдений на глибині 200 метрів біля узбережжя Мозамбіку і Танзанії. Це вже 38-й виявлений представник цієї групи, яка вважається дуже вразливою.

У південній частині Тихого океану дослідники виявили раніше невідомий вид морських черевоногих молюсків Turridrupa magnifica на глибині від 200 до 500 метрів. Ця равликоподібна істота використовує отруйні гарпуни для захоплення здобичі, а її пептиди можуть мати потенційне застосування в медицині.

За оцінками, лише близько 10 відсотків морських видів були ідентифіковані, а до двох мільйонів видів залишаються незадокументованими Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Крім того, на Мальдівах задокументовано новий вид октокоралів, що поповнив рід, який раніше налічував лише п'ять відомих представників. На відміну від кам'янистих коралів, октокорали мають поліпи з вісьмома щупальцями і не мають жорсткого скелета, завдяки чому їх класифікують як "м'які корали".

Процес офіційного визнання нових видів є трудомістким і часто займає роки, перш ніж офіційні описи з'являються в науковій літературі Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

За словами Міцуюкі Унно, виконавчого директора Фонду Ніппон, ці відкриття демонструють, як міжнародна співпраця може поглибити знання про морське біорізноманіття. За оцінками, лише близько 10 відсотків морських видів ідентифіковані, а ще два мільйони видів залишаються незадокументованими.

Щоб прискорити класифікацію, Nekton Ocean Census запустив кілька експедицій з використанням дайверів, підводних апаратів і дистанційно керованих апаратів для дослідження глибин від 1 до 4990 метрів.

Ссправжня цінність цих досліджень полягає в захисті морського життя, підтримці кліматичної стійкості та стимулюванні природоохоронних ініціатив Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Процес офіційного визнання нових видів трудомісткий і часто займає роки, перш ніж офіційні описи з'являються в науковій літературі. Щоб розв'язати цю проблему, в межах проєкту вдалося запровадити семінари з відкриття видів, покликані спростити ідентифікацію, сприяти глобальному співробітництву та посилити таксономічні дослідження.

Професорка Люсі Вудалл, керівниця наукового відділу проєкту, відзначила важливість ефективності цього процесу, зазначивши, що тривалі затримки залишають багато видів у науковому підвішеному стані.

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Фінансові інвестиції залишаються важливим фактором у просуванні цих зусиль. Олівер Стідс, директор проєкту Nekton Ocean Census, підрахував, що для виявлення 100 000 нових видів потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Однак він наголосив, що справжня цінність цих досліджень полягає в захисті морського життя, підтримці кліматичної стійкості та стимулюванні природоохоронних ініціатив.

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