Прятались от исследователей: кого нашли ученые в глубинах Мирового океана (фото)

Масштабный проект, направленный на исследование морского биоразнообразия, привел к неожиданным результатам. Всего за 16 месяцев ученые обнаружили более 850 ранее неизвестных видов, среди которых акулы, креветки, мягкие кораллы и глубоководные моллюски.

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В рамках амбициозной глобальной инициативы по документированию биоразнообразия океана ученые обнаружили 866 новых морских видов всего за 16 месяцев. Nekton Ocean Census, масштабный проект, возглавляемый Фондом Ниппон, представляет собой одну из самых масштабных миссий по каталогизации жизни под волнами, пишет IFLScience.

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Недавно зарегистрированные виды охватывают широкий спектр морской жизни, от акул до микроскопических существ. Среди открытий — новый вид акулы-гитары, разнообразные кораллы, креветки, крабы и глубоководные моллюски. Эти находки демонстрируют как богатство морского биоразнообразия, так и настоятельную потребность документирования видов до того, как они столкнутся с экологическими угрозами.

Эти находки демонстрируют как богатство морского биоразнообразия, так и настоятельную потребность документирования видов до того, как они столкнутся с экологическими угрозами Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Одно из самых главных открытий — вид акулы-гитары, найденный на глубине 200 метров у побережья Мозамбика и Танзании. Это уже 38-й обнаруженный представитель этой группы, которая считается очень уязвимой.

В южной части Тихого океана исследователи обнаружили ранее неизвестный вид морских брюхоногих моллюсков Turridrupa magnifica на глубине от 200 до 500 метров. Это улиткообразное существо использует ядовитые гарпуны для захвата добычи, а ее пептиды могут иметь потенциальное применение в медицине.

По оценкам, только около 10 процентов морских видов были идентифицированы, а до двух миллионов видов остаются незадокументированными Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Кроме того, на Мальдивах задокументирован новый вид октокораллов, пополнивший род, который ранее насчитывал лишь пять известных представителей. В отличие от каменистых кораллов, октокораллы имеют полипы с восемью щупальцами и не имеют жесткого скелета, благодаря чему их классифицируют как "мягкие кораллы".

Процесс официального признания новых видов является трудоемким и часто занимает годы, прежде чем официальные описания появляются в научной литературе Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

По словам Мицуюки Унно, исполнительного директора Фонда Ниппон, эти открытия демонстрируют, как международное сотрудничество может углубить знания о морском биоразнообразии. По оценкам, лишь около 10 процентов морских видов идентифицированы, а еще два миллиона видов остаются незадокументированными.

Чтобы ускорить классификацию, Nekton Ocean Census запустил несколько экспедиций с использованием дайверов, подводных аппаратов и дистанционно управляемых аппаратов для исследования глубин от 1 до 4990 метров.

Настоящая ценность этих исследований заключается в защите морской жизни, поддержании климатической устойчивости и стимулировании природоохранных инициатив Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

Процесс официального признания новых видов трудоемкий и часто занимает годы, прежде чем официальные описания появляются в научной литературе. Чтобы решить эту проблему, в рамках проекта удалось ввести семинары по открытию видов, призванные упростить идентификацию, способствовать глобальному сотрудничеству и усилить таксономические исследования.

Профессор Люси Вудалл, руководитель научного отдела проекта, отметила важность эффективности этого процесса, отметив, что длительные задержки оставляют многие виды в научном подвешенном состоянии.

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Финансовые инвестиции остаются важным фактором в продвижении этих усилий. Оливер Стидс, директор проекта Nekton Ocean Census, подсчитал, что для выявления 100 000 новых видов нужно не менее 1 миллиарда долларов. Однако он отметил, что настоящая ценность этих исследований заключается в защите морской жизни, поддержке климатической устойчивости и стимулировании природоохранных инициатив.

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