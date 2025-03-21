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Технологии и наука

Нашли там, где не ждали: сразу два уникальных украшения викингов обнаружили в Швеции (фото)

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Фото: Länsstyrelsen Kalmar län | Недавно в Швеции обнаружили два важных артефакта, которые привлекли внимание исследователей

В Швеции обнаружили уникальные украшения: одно из них — это железный браслет эпохи викингов, который сохранился в удивительно хорошем состоянии. Вторым является шейное кольцо из золота, весом почти 1 килограмм.

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Недавно в Швеции обнаружили два важных артефакта, которые привлекли внимание исследователей. Первая находка, чрезвычайно редкий браслет викингов, нашли на острове Эланд, а вторую, 2000-летнее золотое шейное кольцо, обнаружили во время раскопок в округе Вестра Гёталанд, пишет Arkeonews.

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Браслет викингов, которому более 1000 лет, изготовлен из железа, что является редким явлением. Карл-Оскар Эрландссон из Административного совета округа Кальмар отметил, что в коллекции Государственного исторического музея Швеции есть только три подобных изделия, что усиливает уникальность находки.

Артефакт имеет сложные украшения, в частности, в виде голов животных и рядов точек. Эксперты считают, что он хорошо сохранился благодаря бедной кислородом водно-болотной среде, которая помогла предотвратить коррозию. Существует предположение, что это место могло быть жертвенным болотом, что повышает вероятность дальнейших открытий. В ближайшие месяцы планируется провести металлодетекторное обследование для дальнейшего изучения этой территории.

Другая крупная находка — золотое шейное кольцо, известное как торквес, нашли в Тролльхеттане на глубине около двух метров. Антиквар Никлас Иттерберг описал находку как чрезвычайно редкую, отметив, что такие украшения обычно носили влиятельные лица того времени.

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В отличие от подобных артефактов из британско-французского региона, которые часто изготавливаются из бронзы, это изделие, скорее всего, было изготовлено в Швеции
Фото: Länsstyrelsen Västra Götaland

Шейное кольцо диаметром 23,5 сантиметра и весом почти килограмм демонстрирует скандинавские традиции металлообработки. В отличие от подобных артефактов из британско-французского региона, которые часто изготавливаются из бронзы, это изделие, вероятнее всего, было изготовлено в Швеции.

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Административный совет округа сообщит о находках Национальному совету по наследию, который будет контролировать усилия по сохранению и потенциальные вознаграждения для тех, кто обнаружил артефакты. Ожидается, что дальнейшие исследования этих предметов помогут глубже понять культурные и художественные практики древних скандинавских обществ.

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