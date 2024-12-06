Пекарня бронзового віку: археологи зробили неочікуване відкриття завдяки доісторичним ямам

Археологи виявили древні ями, в яких випікали хліб ще в часи бронзового та раннього залізного віків. Під час аналізу вугілля вчені знайшли залишки проса, пшениці, спельту та інших зернових культур.

Під час розкопок у Бургбернгаймі, Німеччина, археологи виявили древні пекарні, які демонструють способи приготування їжі часів пізнього бронзового та раннього залізного віків. Ця знахідка свідчить про те, важливість регіону в давні часи, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Баварського державного управління охорони пам'яток (BLfD) під час розкопок у Бургбернгаймі виявили незвичайне скупчення ям, заповнених термічно зміненим камінням. Ці ями, виявлені за допомогою археоботанічних досліджень, були пов'язані з приготуванням їжі та використовувалися в період пізньої бронзи та раннього залізного віку.

Як зазначають вчені, 83% зразків деревного вугілля містили залишки зерна, включаючи просо, пшеницю однозернянку, спельту, овес та навіть залишки насіння фізаліса, що додало інтриги до знахідок.

Докторка Штефані Берг, яка очолює відділ охорони археологічних пам'яток у BLfD, наголосила на важливості цих знахідок. Вона зазначила: "Ями для приготування їжі вже відомі з попередніх досліджень як у регіоні, так і за його межами, але задокументоване незвичайне накопичення цих структур є надзвичайно важливим для реконструкції харчування та сільськогосподарського використання під час металевих віків у Баварії".

Важливо

Не просто узбережжя: на Корсиці археологи виявили поселення та ремісничу майстерню залізного віку

Серед інших знахідок — жорна розміром 26 х 34 см. Гладка, увігнута поверхня каменю свідчить про те, що він використовувався переважно для переробки зерна на борошно, що свідчить про важливість регіону для сільськогосподарської діяльності близько 800 р. до н. е.

Раніше Фокус писав про гармату часів сумнозвісної експедиції до міфічних міст золота. Вона стала найдавнішою вогнепальною зброєю, знайденою на території США.

А також ми розповідали, як виявлений артефакт із написом невідомою мовою спантеличив вчених. Попри схожість із деякими іншими стародавніми письменами, дослідники навіть не знають, в якому напрямку читати текст.